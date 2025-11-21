Αγροτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22/11

Ραντεβού αγροτών στο Περιφερειακό συλλαλητήριο στις 10 το πρωί του Σαββάτου 22/11/2025, στην Πάτρα.

Στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 22/11/2025, το περιφερειακό αγροτικό συλλαλητήριο.

Η συγκέντρωση που έχει οριστεί για τις 10 το πρωί,  διοργανώνεται από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας.

Το συλλαλητήριο έρχεται μία ημέρα πριν από τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στη Νίκαια Λάρισας, όπου θα τεθούν σε κοινή βάση οι διεκδικήσεις των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμετέχοντες δεν σκοπεύουν να κατεβάσουν τρακτέρ στο κέντρο της Πάτρας, αλλά θα κινηθούν με τα αγροτικά τους οχήματα.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με κρούσματα ασθένειας σε αιγοπρόβατα σε περιοχές πέριξ του Αγρινίου, γεγονός που –όπως τονίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές– επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση του πρωτογενούς τομέα.

Οι Ομοσπονδίες διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία, ζητώντας:

-Άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών,

-Αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων, χωρίς όρους και καθυστερήσεις,

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος,

-Ενίσχυση και στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα.

Οι αγροτικοί φορείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από ενωτικές και δυναμικές κινητοποιήσεις μπορούν να διεκδικήσουν λύσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο και τις οικογένειές τους.

