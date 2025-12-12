Αγροτοσυνδικαλιστής, λογιστής–σύζυγος δικηγόρου και μέλη της οικογένειάς του στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη έφερε στο φως τον στενό κύκλο της οργάνωσης που υπέβαλε συστηματικά ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 συλληφθέντες περιλαμβάνεται ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο λογιστής του ίδιου σωματείου και η δικηγόρος–σύζυγός του. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς συνολικά κατηγορούνται 42 άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι 15 συλληφθέντες είχαν υποβάλει ακόμη και φέτος αιτήσεις επιδότησης, δηλώνοντας καλλιέργειες σε χωράφια ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ρόλο του αρχηγού και συντόνιζε την υποβολή των ψευδών δηλώσεων από συγκεκριμένο συνεταιρισμό.

Η έρευνα δείχνει ότι στο σχήμα εμπλέκονταν και μέλη της οικογένειάς του, καθώς επιδοτήσεις λάμβαναν ακόμη και συγγενικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και η πεθερά του. Από τους συλληφθέντες ξεχωρίζουν επίσης ένας λογιστής και η δικηγόρος–σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων.

Η «έδρα» του κυκλώματος τοποθετείται στις Αρχάνες Ηρακλείου, όπου έγιναν και οι πρώτες κατ’ οίκον έρευνες. Παράλληλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο κέντρο της πόλης. Η δράση της οργάνωσης εξετάζεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι 15 συλληφθέντες χαρακτηρίζονται τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης και πρόκειται να παραπεμφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ανάμεσά τους:

ο φερόμενος ως αρχηγός–αγροτοσυνδικαλιστής,

ο λογιστής που εργαζόταν στην ίδια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών,

η δικηγόρος–σύζυγός του,

καθώς και αρκετοί αγρότες.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προβεί σε αναλυτικές ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρησιακές ενέργειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



