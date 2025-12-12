Αγροτοσυνδικαλιστής, λογιστής–σύζυγος δικηγόρου και μέλη της οικογένειάς του στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Στην Κρήτη αποκαλύπτεται ο πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που αποκόμισε παράνομα 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες βρίσκονται αγροτοσυνδικαλιστής με αρχηγικό ρόλο, λογιστής, δικηγόρος–σύζυγός του και μέλη της οικογένειάς τους.

Αγροτοσυνδικαλιστής, λογιστής–σύζυγος δικηγόρου και μέλη της οικογένειάς του στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
12 Δεκ. 2025 12:41
Pelop News

Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη έφερε στο φως τον στενό κύκλο της οργάνωσης που υπέβαλε συστηματικά ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 συλληφθέντες περιλαμβάνεται ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο λογιστής του ίδιου σωματείου και η δικηγόρος–σύζυγός του.  Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς συνολικά κατηγορούνται 42 άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι 15 συλληφθέντες είχαν υποβάλει ακόμη και φέτος αιτήσεις επιδότησης, δηλώνοντας καλλιέργειες σε χωράφια ανθρώπων που έχουν αποβιώσει. Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος είχε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ρόλο του αρχηγού και συντόνιζε την υποβολή των ψευδών δηλώσεων από συγκεκριμένο συνεταιρισμό.

Η έρευνα δείχνει ότι στο σχήμα εμπλέκονταν και μέλη της οικογένειάς του, καθώς επιδοτήσεις λάμβαναν ακόμη και συγγενικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και η πεθερά του. Από τους συλληφθέντες ξεχωρίζουν επίσης ένας λογιστής και η δικηγόρος–σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων.

Η «έδρα» του κυκλώματος τοποθετείται στις Αρχάνες Ηρακλείου, όπου έγιναν και οι πρώτες κατ’ οίκον έρευνες. Παράλληλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο κέντρο της πόλης. Η δράση της οργάνωσης εξετάζεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι 15 συλληφθέντες χαρακτηρίζονται τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης και πρόκειται να παραπεμφθούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ανάμεσά τους:

  • ο φερόμενος ως αρχηγός–αγροτοσυνδικαλιστής,
  • ο λογιστής που εργαζόταν στην ίδια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών,
  • η δικηγόρος–σύζυγός του,
  • καθώς και αρκετοί αγρότες.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προβεί σε αναλυτικές ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρησιακές ενέργειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
15:48 H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece στο FOCUS – The Meeting Place for International Production, στο Λονδίνο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ