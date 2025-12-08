Αιχμές Μητσοτάκη για τις αγροτικές επιδοτήσεις της εποχής Καραμανλή: «Δεν θα ξαναδώσουμε χρήματα για να τα πάρει πίσω η Ευρώπη»

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επαναλάβει πρακτικές του παρελθόντος με αμφισβητούμενες αγροτικές ενισχύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης Καραμανλή και υπογραμμίζοντας ότι κάθε απόφαση θα κινείται αυστηρά εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.

Μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», μία ημέρα μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή από την Ξάνθη για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν θα ξανακάνουμε το λάθος να δώσουμε χρήματα που αργότερα θα μας τα ζητά η Ευρώπη πίσω με τόκο». Αν και δεν προχώρησε σε ρητή αναφορά συγκεκριμένης περιόδου, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η αναφορά αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις του 2009, οι οποίες κρίθηκαν εκ των υστέρων παράνομες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πραγματικές και σοβαρές δυσκολίες, επισημαίνοντας τις πολύ χαμηλές τιμές σε σειρά αγροτικών προϊόντων. Τόνισε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό αλλά αφορά το σύνολο της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση λύσεων εντός των κοινοτικών περιορισμών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, καλώντας τους να προσέλθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και καθαρή εκπροσώπηση. Έθεσε όμως και μία σαφή πολιτική γραμμή, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί με τους δρόμους ανοιχτούς, προειδοποιώντας ότι οι ακραίες κινητοποιήσεις ενδέχεται να αποξενώσουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας από τα αγροτικά αιτήματα, ακόμη και όταν αυτά είναι δίκαια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Όπως είπε, το νέο σύστημα στοχεύει στη διαφάνεια και στη σωστή κατανομή των ενισχύσεων, ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί και έντιμοι δικαιούχοι, χωρίς τα χρήματα να διοχετεύονται σε σχήματα παλαιότερων δεκαετιών. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, τονίζοντας όμως ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου αναμένονται σημαντικές καταβολές.

Στην ίδια συζήτηση, ο πρωθυπουργός επεκτάθηκε και στον τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας τη μετατόπιση του ΕΣΥ προς την πρόληψη. Τόνισε ότι περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέσω οργανωμένων κρατικών προγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι αλλάζει σταδιακά η υγειονομική κουλτούρα των πολιτών.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας για τη μεγαλύτερη οργανωμένη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο κύμα επιστροφής Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι οι επιστροφές πλέον ξεπερνούν τις αποχωρήσεις της περιόδου της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ, αναγνώρισε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, παρά τα αυξημένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα. Τόνισε ωστόσο ότι το ανθρώπινο δυναμικό του Συστήματος Υγείας είναι σήμερα αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2019 και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος δαπανών που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές.

