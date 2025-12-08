Αιχμές Μητσοτάκη για τις αγροτικές επιδοτήσεις της εποχής Καραμανλή: «Δεν θα ξαναδώσουμε χρήματα για να τα πάρει πίσω η Ευρώπη»

Σε ευθεία πολιτική αιχμή προς το παρελθόν προχώρησε ο πρωθυπουργός με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, θέτοντας αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο για κάθε ενδεχόμενη στήριξη και κλείνοντας το δρόμο σε επιδοτήσεις που μπορεί να επιστραφούν στο μέλλον.

Αιχμές Μητσοτάκη για τις αγροτικές επιδοτήσεις της εποχής Καραμανλή: «Δεν θα ξαναδώσουμε χρήματα για να τα πάρει πίσω η Ευρώπη»
08 Δεκ. 2025 12:55
Pelop News

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επαναλάβει πρακτικές του παρελθόντος με αμφισβητούμενες αγροτικές ενισχύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης Καραμανλή και υπογραμμίζοντας ότι κάθε απόφαση θα κινείται αυστηρά εντός των ευρωπαϊκών κανόνων.

Μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», μία ημέρα μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή από την Ξάνθη για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «δεν θα ξανακάνουμε το λάθος να δώσουμε χρήματα που αργότερα θα μας τα ζητά η Ευρώπη πίσω με τόκο». Αν και δεν προχώρησε σε ρητή αναφορά συγκεκριμένης περιόδου, κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι η αναφορά αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις του 2009, οι οποίες κρίθηκαν εκ των υστέρων παράνομες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πραγματικές και σοβαρές δυσκολίες, επισημαίνοντας τις πολύ χαμηλές τιμές σε σειρά αγροτικών προϊόντων. Τόνισε, ωστόσο, ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό αλλά αφορά το σύνολο της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση λύσεων εντός των κοινοτικών περιορισμών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, καλώντας τους να προσέλθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και καθαρή εκπροσώπηση. Έθεσε όμως και μία σαφή πολιτική γραμμή, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί με τους δρόμους ανοιχτούς, προειδοποιώντας ότι οι ακραίες κινητοποιήσεις ενδέχεται να αποξενώσουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας από τα αγροτικά αιτήματα, ακόμη και όταν αυτά είναι δίκαια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Όπως είπε, το νέο σύστημα στοχεύει στη διαφάνεια και στη σωστή κατανομή των ενισχύσεων, ώστε να πληρώνονται οι πραγματικοί και έντιμοι δικαιούχοι, χωρίς τα χρήματα να διοχετεύονται σε σχήματα παλαιότερων δεκαετιών. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, τονίζοντας όμως ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου αναμένονται σημαντικές καταβολές.

Στην ίδια συζήτηση, ο πρωθυπουργός επεκτάθηκε και στον τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας τη μετατόπιση του ΕΣΥ προς την πρόληψη. Τόνισε ότι περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα έχουν ήδη υποβληθεί σε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέσω οργανωμένων κρατικών προγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι αλλάζει σταδιακά η υγειονομική κουλτούρα των πολιτών.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας για τη μεγαλύτερη οργανωμένη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στο κύμα επιστροφής Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι οι επιστροφές πλέον ξεπερνούν τις αποχωρήσεις της περιόδου της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ, αναγνώρισε πως εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, παρά τα αυξημένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα. Τόνισε ωστόσο ότι το ανθρώπινο δυναμικό του Συστήματος Υγείας είναι σήμερα αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το 2019 και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος δαπανών που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ