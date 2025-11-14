Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»

Σαφείς αιχμές για το υπό έκδοση βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι «την ιστορία σου τη γράφεις όσο είσαι στην πολιτική· αν σε πιάνει άγχος να τη ξαναγράψεις, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά». Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks 2025» στο Μέγαρο Μουσικής, αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα πολιτικής ευθύνης, κοινωνικής εξέλιξης και εκπαίδευσης.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω. Δεν νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω. Έχω σκληρή πολιτική άποψη για όσα περιγράφονται σ’ αυτό, θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησής του».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως έχει πάντα «μια επιφύλαξη για πολιτικούς που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους», προσθέτοντας ότι η κρίση και οι πολιτικές επιλογές κρίνονται «τη στιγμή που γίνονται, όχι εκ των υστέρων».

Αναφερόμενος στη συζήτηση με τον ηθοποιό Γιάννη Μπέζο, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε και τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα «εγκλήματα τιμής», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για στυγνές δολοφονίες» και πως «η οργανωμένη πολιτεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή».

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην τεχνική εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «δεν είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού» και πως «προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης». Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για αλλαγές στην παιδεία, με έμφαση στο Λύκειο και στην αποσύνδεσή του από τον αποκλειστικό προσανατολισμό στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Πάνω απ’ όλα, το σχολείο πρέπει να προσφέρει εμπειρίες και να κινητοποιεί την περιέργεια των μαθητών», είπε, σημειώνοντας πως σε δύο εβδομάδες η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει νέες επιλογές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο ζήτημα του δημογραφικού, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως οι τάσεις γονιμότητας ακολουθούν τον μέσο δυτικό ρυθμό και ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα δίνει ρεαλιστική ελπίδα στους νέους».

Μιλώντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημείωσε πως η τεχνολογία «περιορίζει τη δυνατότητα ρουσφετιού» και έφερε ως παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στις πληρωμές είναι το ζητούμενο».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σχέση του με τη νέα γενιά και τα social media, λέγοντας ότι «το TikTok μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω αυθεντικά με τους νέους», αλλά προειδοποίησε για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης των ψηφιακών μέσων στην ψυχική υγεία των παιδιών.

«Η προσαρμοστικότητα και η διαχείριση του απρόοπτου είναι η σημαντικότερη αρετή του σήμερα. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και μόνο εκείνοι έχουν τη δύναμη να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους», κατέληξε.

