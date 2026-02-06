Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα πολιτική ένταση προκαλεί η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου. Ο βουλευτής Χανίων αφήνει σαφείς αιχμές τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για την Άννα Στρατινάκη, ενώ επανέρχεται και στο ζήτημα της πολιτικής πορείας του ΣΥΡΙΖΑ.

06 Φεβ. 2026 13:01
Pelop News

Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η νέα δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, άφησε σαφείς αιχμές που αγγίζουν τόσο τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα όσο και την Άννα Στρατινάκη.

Σε ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων επανέφερε παλαιότερες τοποθετήσεις του από την περίοδο 2020–2021, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε επισημάνει ζητήματα που —όπως αφήνει να εννοηθεί— δεν έτυχαν της απαιτούμενης πολιτικής προσοχής. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα των προγραμμάτων κατάρτισης της περιόδου της πανδημίας, γνωστό ως «σκόιλ ελικίκου», αποδίδοντας ευθύνες στην τότε γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας.

Χωρίς να κατονομάζει άμεσα τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης άφησε υπαινιγμούς για στάση ανοχής ή σιωπής απέναντι σε ζητήματα που ο ίδιος χαρακτήριζε τότε σοβαρά. Παράλληλα, σχολίασε με εμφανή ειρωνεία την πρόσφατη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τσίπρα για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαφάνειας, κάνοντας λόγο για «διαφανοδιαύγειες».

Εσωκομματικές αιχμές και πολιτικός προβληματισμός

Οι παρεμβάσεις Πολάκη δεν περιορίστηκαν στην υπόθεση Παναγόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ανησυχία για σενάρια εκλογικής στρατηγικής που ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν αυτόνομη κάθοδο του κόμματος.

Μάλιστα, απηύθυνε ερώτημα προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο σχετικά με τη φυσιογνωμία και την πορεία του κόμματος, φράση που ερμηνεύθηκε ως σαφές μήνυμα προς την ηγεσία και τον ευρύτερο πολιτικό χώρο.

Η δημόσια αυτή παρέμβαση εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξημένης πολιτικής έντασης, καθώς η υπόθεση Παναγόπουλου συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και να επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο σε θεσμικό όσο και σε κομματικό επίπεδο.

