Αιχμές Βαρθακούρη για τον ήχο στο «Sing For Greece»: «Ήταν σαν να ακούμε από κινητό»

Σχόλια και αντιδράσεις προκάλεσε ο ήχος στον β’ ημιτελικό του «Sing For Greece», με τον Χάρη Βαρθακούρη να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την παραγωγή. Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για τεχνικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν συνολικά τις εμφανίσεις.

14 Φεβ. 2026 12:24
Παρέμβαση μέσω κοινωνικών δικτύων έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης σχετικά με τον ήχο στον β’ ημιτελικό του «Sing For Greece», σημειώνοντας πως τα τεχνικά ζητήματα δεν του επέτρεψαν να απολαύσει όπως θα ήθελε τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων.

Ο τραγουδιστής σχολίασε ότι ο ήχος της μετάδοσης δεν ήταν ικανοποιητικός, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τηλεφωνική ακρόαση, ενώ πρότεινε να μεταδίδεται απευθείας από την κονσόλα ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετείχε και ο αδελφός του, Good Job Nicky, γεγονός που οδήγησε ορισμένους χρήστες να θεωρήσουν ότι τα σχόλιά του αφορούσαν αποκλειστικά τη δική του εμφάνιση.

Ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι η παρατήρησή του ήταν γενικότερη και όχι προσωπική, αναφέροντας ότι σε αρκετές εμφανίσεις ο ήχος έμοιαζε να προέρχεται από τον χώρο της αίθουσας και όχι απευθείας από την ηχητική κονσόλα. Όπως υποστήριξε, σε ορισμένα τραγούδια υπήρξε βελτίωση μόνο μετά το ρεφρέν ή αργότερα, ενώ λίγες εμφανίσεις είχαν σταθερά καλή ηχητική απόδοση.

Το θέμα προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με χρήστες να διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα της παραγωγής και τη συνολική εμπειρία της τηλεοπτικής μετάδοσης.

