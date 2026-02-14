Αιχμές Βαρθακούρη για τον ήχο στο «Sing For Greece»: «Ήταν σαν να ακούμε από κινητό»

Παρέμβαση μέσω κοινωνικών δικτύων έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης σχετικά με τον ήχο στον β’ ημιτελικό του «Sing For Greece», σημειώνοντας πως τα τεχνικά ζητήματα δεν του επέτρεψαν να απολαύσει όπως θα ήθελε τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων.

Ο τραγουδιστής σχολίασε ότι ο ήχος της μετάδοσης δεν ήταν ικανοποιητικός, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τηλεφωνική ακρόαση, ενώ πρότεινε να μεταδίδεται απευθείας από την κονσόλα ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετείχε και ο αδελφός του, Good Job Nicky, γεγονός που οδήγησε ορισμένους χρήστες να θεωρήσουν ότι τα σχόλιά του αφορούσαν αποκλειστικά τη δική του εμφάνιση.

Ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι η παρατήρησή του ήταν γενικότερη και όχι προσωπική, αναφέροντας ότι σε αρκετές εμφανίσεις ο ήχος έμοιαζε να προέρχεται από τον χώρο της αίθουσας και όχι απευθείας από την ηχητική κονσόλα. Όπως υποστήριξε, σε ορισμένα τραγούδια υπήρξε βελτίωση μόνο μετά το ρεφρέν ή αργότερα, ενώ λίγες εμφανίσεις είχαν σταθερά καλή ηχητική απόδοση.

Το θέμα προκάλεσε συζητήσεις στα social media, με χρήστες να διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα της παραγωγής και τη συνολική εμπειρία της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



