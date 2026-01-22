Αιχμές Ζελένσκι για την Ευρώπη: Αποφεύγει να αναλάβει δράση

Την καθημερινότητα της Ουκρανίας υπό τη ρωσική επιθετικότητα παρομοίασε με την «Μέρα της Μαρμότας», μια ατελείωτη επανάληψη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι η χώρα του ζει την ίδια κατάσταση «επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια», χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι θυμούνται την ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, αλλά κανείς δεν θα ήθελε να ζει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε εμάς σήμερα: το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, για χρόνια», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας.

«Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε».

«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη… λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα» υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς να είναι σαφές πώς ακριβώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την κατάσταση. «Είναι προφανές ότι αρκετοί απλώς περιμένουν να κοπάσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεχαστεί», είπε.

«Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;» είπε αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά αυτές πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», αφού όλοι ήταν απασχολημένοι με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».

