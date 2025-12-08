Αιχμή Μαρινάκη με φόντο Καραμανλή για το αγροτικό – «Τέλος στο “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”»

Μήνυμα με σαφές πολιτικό αποδέκτη έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας εμμέσως τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών για το αγροτικό ζήτημα.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε αρχικά ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει, προσθέτοντας ωστόσο ότι για το αγροτικό «τα είπε ο πρωθυπουργός». Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κινηθεί μακριά από την πρακτική του παρελθόντος που συνοψίζεται στη λογική «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν, έστω και με καθυστέρηση που –όπως είπε– οφείλεται στη μετάβαση σε νέο σύστημα πληρωμών, αλλά να καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς που τα δικαιούνται πραγματικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι η στόχευση και η διαφάνεια στις ενισχύσεις, ενώ επανέλαβε την πρόθεση για διάλογο με τους αγρότες, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ανοιχτούς δρόμους, ενιαία εκπροσώπηση και ξεκάθαρα αιτήματα.

Για ακόμη μία φορά απηύθυνε έκκληση να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών, τονίζοντας ότι η πίεση δεν πρέπει να μεταφέρεται στην κοινωνία.

