Αιχμή Μαρινάκη με φόντο Καραμανλή για το αγροτικό – «Τέλος στο “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”»

Ως έμμεση απάντηση στα σχόλια Καραμανλή και Σαμαρά για το αγροτικό εκλήφθηκε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος επανέλαβε τη γραμμή της κυβέρνησης για στοχευμένες ενισχύσεις και διάλογο με όρους.

Αιχμή Μαρινάκη με φόντο Καραμανλή για το αγροτικό – «Τέλος στο “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”»
08 Δεκ. 2025 13:57
Pelop News

Μήνυμα με σαφές πολιτικό αποδέκτη έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας εμμέσως τις παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών για το αγροτικό ζήτημα.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε αρχικά ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει, προσθέτοντας ωστόσο ότι για το αγροτικό «τα είπε ο πρωθυπουργός». Στη συνέχεια επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κινηθεί μακριά από την πρακτική του παρελθόντος που συνοψίζεται στη λογική «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν, έστω και με καθυστέρηση που –όπως είπε– οφείλεται στη μετάβαση σε νέο σύστημα πληρωμών, αλλά να καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς που τα δικαιούνται πραγματικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το βασικό μήνυμα της κυβέρνησης είναι η στόχευση και η διαφάνεια στις ενισχύσεις, ενώ επανέλαβε την πρόθεση για διάλογο με τους αγρότες, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ανοιχτούς δρόμους, ενιαία εκπροσώπηση και ξεκάθαρα αιτήματα.

Για ακόμη μία φορά απηύθυνε έκκληση να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών, τονίζοντας ότι η πίεση δεν πρέπει να μεταφέρεται στην κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ