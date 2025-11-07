Αιγάλεω: Νέο επισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, 74χρονος μαχαίρωσε την κόρη του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αιγάλεω, όταν ένας 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην 29χρονη κόρη του έπειτα από έντονο καβγά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος τραυμάτισε την κόρη του στον λαιμό, προκαλώντας της σοβαρό τραύμα. Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και κρατείται, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από το Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω, ενώ εξετάζονται και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακών εντάσεων.

