Αιγιάλεια: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ – Δικογραφία για κατάστημα που φέρεται να της σέρβιρε ποτό

Μια σοβαρή υπόθεση με θύμα ανήλικη ερευνά η Αστυνομία στην Αιγιάλεια, μετά το περιστατικό που οδήγησε 14χρονη στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ανήλικη μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της Αιγιάλειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 14χρονη φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια να παρουσίασε εικόνα μέθης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της οικογένειάς της. Οι γονείς της ήταν εκείνοι που τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, ώστε να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Δικογραφία για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος

Για την υπόθεση κινήθηκε ήδη η προβλεπόμενη διαδικασία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς εξετάζεται η προσφορά αλκοόλ στην ανήλικη, γεγονός που εμπίπτει στη νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων.

Η δικογραφία αφορά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ, με τις Αρχές να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 14χρονη φέρεται να προμηθεύτηκε και να κατανάλωσε ποτό. Το βάρος της έρευνας πέφτει πλέον στο εάν τηρήθηκαν ή όχι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από την επιχείρηση και πώς κατέστη δυνατό να βρεθεί ανήλικο παιδί σε τέτοια κατάσταση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Οι αστυνομικές έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς οι αστυνομικοί της Αιγιάλειας συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς αφορά ανήλικη και περιστατικό που οδήγησε σε νοσηλεία.

Το συγκεκριμένο περιστατικό επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους και της ευθύνης που έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Δεν πρόκειται για ένα απλό περιστατικό υπερβολής, αλλά για μια περίπτωση που είχε άμεση επίπτωση στην υγεία ενός παιδιού και προκάλεσε την παρέμβαση τόσο της οικογένειας όσο και των Αρχών.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Η υπόθεση στην Αιγιάλεια ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τους ελέγχους σε καταστήματα και για το αν εφαρμόζονται στην πράξη όσα προβλέπει ο νόμος ως προς την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Οταν ένα κορίτσι 14 ετών καταλήγει στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης, το ζήτημα ξεφεύγει από τα όρια ενός μεμονωμένου συμβάντος και γίνεται καθαρό θέμα ευθύνης.

Οι επόμενες κινήσεις της Αστυνομίας αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η εξέλιξη της προανάκρισης θα δείξει πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και ποιες θα είναι οι ποινικές συνέπειες για όσους εμπλέκονται. Για την ώρα, το βέβαιο είναι ότι η 14χρονη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



