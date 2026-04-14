Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρών από κουκουλοφόρους στα Σελιανίτικα – Στο νοσοκομείο με κατάγματα οι τραυματίες

Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με ρόπαλα και όπλο σε δύο νεαρούς.

14 Απρ. 2026 11:05
Pelop News

Επεισόδιο βίας σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας του Πάσχα στα Σελιανίτικα Αιγίου, όταν πολυάριθμη ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πρωτοφανή σφοδρότητα σε δύο νεαρούς, μετατρέποντας γνωστό κατάστημα της περιοχής σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παθόντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, βρίσκονταν στο κατάστημα όταν ξαφνικά δέχθηκαν επίθεση από μια μεγάλη ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Οι δράστες, οπλισμένοι με ρόπαλα και μεταλλικές ράβδους, άρχισαν να χτυπούν με μανία τους δύο νεαρούς.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας από τους επιτιθέμενους κρατούσε όπλο, με το οποίο απείλησε τους παρευρισκόμενους που προσπάθησαν να παρέμβουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους.

Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αιγίου. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα και κατάγματα στο πρόσωπο, αποτέλεσμα των σφοδρών χτυπημάτων που δέχθηκαν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της επίθεσης, ενώ εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

