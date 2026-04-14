Πάτρα: Στα δικαστήρια η επόμενη πράξη της υπόθεσης με το επεισόδιο στο Σούλι
Αύριο η απολογία του 36χρονου που παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ
Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πατρών θα περάσει αύριο το πρωί ο 36χρονος πατρινός, ο οποίος κατηγορείται για την εμπλοκή του στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Σούλι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές το Μεγάλο Σάββατο, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Πατρών, σε μία διαδικασία που θα ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.
Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Παραδόθηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Σε εξέλιξη οι έρευνες για άλλους δύο, η ανακοίνωση της Αστυνομίας
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος, δρώντας από κοινού με έναν αλλοδαπό και έναν ακόμη άνδρα, φέρεται να άνοιξαν πυρ εναντίον δύο νεαρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου. Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές πληροφορίες δεν τον παρουσίαζαν ως τον κεντρικό πρωταγωνιστή της επίθεσης, η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τα όσα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ισχυριστεί ο ίδιος. Συγκεκριμένα, φέρεται να παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη, προβάλλοντας ωστόσο τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Η νομική του γραμμή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μένει να φανεί αν θα εμμείνει σε αυτούς τους ισχυρισμούς ή αν θα διαφοροποιήσει τη στάση του ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
Δείτε ακόμα: Πάτρα: Το επεισόδιο στο Σούλι, ο 30χρονος Αλβανός και τα… μερίδια
Το χρονικό της υπόθεσης παραπέμπει σε «ξεκαθάρισμα» προσωπικών διαφορών.
Ολα ξεκίνησαν τη Μεγάλη Τρίτη, όταν οι δύο πλευρές φέρεται να έκλεισαν ραντεβού στο Σούλι προκειμένου να λύσουν μία παρεξήγηση, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ως αφορμή μία κοπέλα. Η κατάσταση όμως κλιμακώθηκε ταχύτατα. Οταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο επιβαίνοντας σε δίκυκλο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία ομάδα ατόμων που τους περίμενε. Πριν προλάβουν να αντιδράσουν, δέχθηκαν καταιγισμό πυρών. Η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών στο σημείο του συμβάντος, αποκάλυψε την αγριότητα της συμπλοκής. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν πολλούς κάλυκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν πολλαπλάσιοι των τραυμάτων του 22χρονου. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, είναι ότι οι κάλυκες προέρχονταν από διαφορετικά όπλα: βρέθηκαν ευρήματα από πιστόλι των 9 χιλιοστών, αλλά και από όπλο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών (τύπου Kalashnikov), κάτι που υποδηλώνει βαρύ οπλισμό και προσχεδιασμένη ενέργεια.
Ο 22χρονος τραυματίας, ο οποίος δέχθηκε δύο σφαίρες στο πόδι, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» και ευτυχώς βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο ταυτοποιημένων ατόμων, που συμμετείχαν στην επίθεση και διαφεύγουν της σύλληψης. Η αυριανή ημέρα θεωρείται καθοριστική, καθώς η απολογία του 36χρονου θα κρίνει την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και ενδεχομένως θα οδηγήσει στα ίχνη των συνεργών του.
