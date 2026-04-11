Πάτρα: Παραδόθηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Σε εξέλιξη οι έρευνες για άλλους δύο, η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου, στην Πάτρα, καθώς ένας 32χρονος παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Πατρών, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την εμπλοκή του στην υπόθεση. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία πρόσωπα για τα οποία έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως και πλέον αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι η προσαγωγή του ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών, ενώ στη συνέχεια θα κληθεί να απολογηθεί στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τα άλλα δύο άτομα που περιλαμβάνονται στα εντάλματα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ένας από αυτούς φέρεται να είχε πρωταγωνιστική συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό, στοιχείο που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εξέλιξη των ερευνών.

Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό

Πώς εκτυλίχθηκε το επεισόδιο

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης, όταν, κατά πληροφορίες, μια παρεξήγηση οδήγησε σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 30χρονος, γνωστός στις Αρχές, ο οποίος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε εναντίον δύο ατόμων.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 22χρονος στο πόδι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων, αλλά και στη συνολική αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το επεισόδιο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς ρόλοι όλων των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση και να ολοκληρωθεί η δικογραφία γύρω από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, αναφέρει τα εξής: “Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 07-04-2026, τα ξημερώματα στην Πάτρα .

Ο κατηγορούμενος προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και μετά την σύλληψη του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας”.

