Πάτρα-Σούλι: Πυροβολισμοί με βαρύ οπλισμό
Τρεις οι δράστες που αναζητούνται από την Αστυνομία. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα άτομο που δέχθηκε σφαίρα στα πόδια. Κάλυκες από δύο διαφορετικά όπλα στο σημείο της συμπλοκής.
Συνεχίζονταν μέχρι και χθες οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ανδρών που έχουν ταυτοποιηθεί για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε περιοχή της Πάτρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παραδοθούν στις Αρχές μέσα στις επόμενες ώρες. Οι κινήσεις των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι και να ξεκαθαριστεί πλήρως το τι συνέβη. Από τα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί, προκύπτει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο όπλα, καθώς στο σημείο βρέθηκαν 4 κάλυκες και 2 φυσίγγια διαφορετικού διαμετρήματος, 9 χιλιοστών, δηλαδή πιστόλι αλλά και 7,62 χιλιοστών που παραπέμπει σε βαρύ οπλισμό.[contaisu_summary]
Το επεισόδιο έγινε τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου, όταν οι δύο νεαροί άνδρες έφτασαν με μηχανή σε προκαθορισμένο σημείο στο Σούλι Πατρών, όπου τους περίμεναν άλλα άτομα για να λύσουν προσωπικές διαφορές, που είχαν δημιουργηθεί σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης. Ωστόσο, η συνάντηση δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το που έφτασαν, ένας από τους κατηγορούμενους μαζί με ακόμη ένα άτομο άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους, χωρίς να προηγηθεί κάτι που να δείχνει ότι θα ακολουθούσε τέτοια εξέλιξη. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στα πόδια. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πατρών και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσοκομείο, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο παρακολουθείται.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι περισυνέλεξαν κάλυκες και άλλα στοιχεία, ενώ ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε σπίτια που σχετίζονται με την υπόθεση. Εκεί εντοπίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα που προέκυψαν κατά την έρευνα, καθώς στους χώρους αυτούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια, καπνογόνα, ένα ζευγάρι χειροπέδες, συσκευή ανίχνευσης μετάλλων, ένα βεγγαλικό, μικρή ποσότητα κάνναβης και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ανδρών, αλλά και για να διαπιστωθεί το παρασκήνιο της συνάντησης που κατέληξε σε πυροβολισμούς. Από τα τρία άτομα που αναζητούνται, οι δύο που φέρονται να πυροβόλησαν αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ το τρίτο άτομο κατηγορείται για συνέργεια.
