Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του

Στην σύλληψη ενός άνδρα στον Πύργο προχώρησε σήμερα η Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων η οποία μετά από πληροφορίες έκανε ντου στο σπίτι του και βρέθηκε κάνναβη, εκρηκτικές ύλες, μαχαίρια και αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη στις 08-04-2026 στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί εκρηκτικών υλών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του και σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-118- γραμμάρια κάνναβης διαμοιρασμένα σε -14- συσκευασίες,

-1- αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός

-1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα

-1- μαχαίρι και -1- αναδιπλούμενος σουγιάς

-1- κροτίδα και

-2- κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



