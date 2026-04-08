Πάτρα: Το επεισόδιο στο Σούλι, ο 30χρονος Αλβανός και τα… μερίδια

Ενας φιλόδοξος Αλβανός, γνώριμος στις αρχές Ασφαλείας της Πάτρας από τα πολλά «ανδραγαθήματά» του την τελευταία 7ετία, κρύβεται πίσω από τους πυροβολισμούς, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή του Σουλίου. Εκεί που είχαν δώσει ραντεβού 10 άτομα της νύχτας για να λύσουν προφανώς διαφορές που αφορούν ζητήματα κυριαρχίας στα νέα μονοπάτια της παρανομίας στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

ΜΕ ΟΡΟΥΣ

Πίσω από τους πυροβολισμούς και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 22χρονου στο πόδι, ο οποίος μεταφέρθηκε από άλλους εμπλεκόμενους στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» δεσπόζει η αρχηγική φιγούρα του 30χρονου Αλβανού. Πρόκειται για άτομο που έχει αποφυλακιστεί με όρους, αν και κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών, ενώ είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο πριν τρία χρόνια περίπου είχε πρωταγωνιστήσει σε ανάλογο περιστατικό πυροβολισμών στο μπαρ Big Ben.

Το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών, κατόπιν του ραντεβού στην περιοχή του Σουλίου, κρίθηκε αναγκαίο, γιατί είχαν παρατηρηθεί εισπηδήσεις σε χωράφια που «ανήκουν» στη σφαίρα επιρροής του 30χρνου Αλβανού.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Από την ώρα που έχουν υποχωρήσει τα έσοδα της προστασίας της μειωμένης λειτουργίας των νυκτερινών μαγαζιών, είχε μετατοπισθεί η παρανομία σε άλλα «χαρακώματα» και βρισκόμαστε στη χρονική φάση που επανακαθορίζονται οι σφαίρες επιρροής. Το οργανωμένο έγκλημα στην Πάτρα έχει κάνει τις ανάλογες προσαρμογές και δραστηριοποιείται πλέον στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, αλλά και σε δίκτυα εκβιασμών και μαύρου χρήματος.

ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Στο πεδίο ιδίως των ναρκωτικών, ο 30χρονος Αλβανός διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή και το ραντεβού στο Σούλι δόθηκε για να κόψει τον βήχα κάποιων ανταγωνιστών του.

Ο Αλβανός, παρά το γεγονός ότι έχει σοβαρές εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζεται από την Ασφάλεια της Πάτρας ως ένας σκληρός και αμετανόητος κακοποιός που πλασάρεται ως ανερχόμενη δύναμη στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή μας.

Οι διωκτικές αρχές της Πάτρας έχουν από την πλευρά τους αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές τους, όσον αφορά την πάταξη του «αναθεωρημένου» οργανωμένου εγκλήματος.

ΟΧΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ

Οπως τονίζεται, στα ναρκωτικά τα μεγάλα «κεφάλια» δεν είναι Πατρινοί, οπότε η περιοχή είναι στραμμένη σε αλλοδαπούς (ιδίως Αλβανούς) διακινητές χασίς και σε αθηναίους μεγαλεμπόρους κοκαΐνης, ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Υπάρχουν, βέβαια, δίκτυα συνεργασίας με πατρινούς «υπεργολάβους» και διακινητές και στο μέτρο του δυνατού έχουν αντιμετωπιστεί αρκετές έκνομες δράσεις.

ΤΑ ΛΑΘΡΑΙΑ

Ιδια είναι η προσέγγιση των Αρχών ασφαλείας της Πάτρας και όσον αφορά τη διακίνηση λαθραίων καυσίμων και τσιγάρων. Η όποια εγκληματική δραστηριότητα έχει αφετηρία της την πρωτεύουσα (καύσιμα) και παραθαλάσσιες πόλεις της Αδριατικής (τσιγάρα).

Το γεγονός αυτό, βέβαια, δεν ακυρώνει τον ρόλο γηγενών κακοποιών, οι οποίοι ως «τοποτηρητές» επιδιώκουν να αυξήσουν τους τζίρους και την επιρροή τους, φιλοδοξώντας να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη.

Ενας τέτοιος είναι, σύμφωνα με ανάλογο χαρακτηρισμό από αξιωματικό της Ασφάλειας Πάτρας, και ο 30χρονος Αλβανός πιστολέρο, ο οποίος αναζητείται…

