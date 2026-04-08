Πάτρα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους δράστες στο επεισόδια στο Σούλι, τι βρέθηκε σπίτι τους

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

08 Απρ. 2026 16:07
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τριών δραστών για το επεισόδιο που έγινε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας Στο Σούλι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρας.

Η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες, ένας αλλοδαπός και δυο Έλληνες για να συλληφθούν και αναφέρει τι βρέθηκε στο σπίτι τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Πατρών, αναζητούνται για να συλληφθούν τρεις άνδρες (ένας αλλοδαπός και

δύο ημεδαποί), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά

περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας

περί όπλων και λοιπές συναφείς παραβάσεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 07-04-2026, δύο ημεδαποί άνδρες, επιβαίνοντας σε μοτοσυκλέτα, μετέβησαν σε περιοχή της Πάτρας, όπου τους ανέμεναν οι κατηγορούμενοι και άλλα άτομα, για διευθέτηση προσωπικών διαφορών.

Κατά την άφιξή τους, ένας από τους κατηγορούμενους μαζί με άγνωστο

συνεργό του πυροβόλησαν με πυροβόλα όπλα σε ευθεία βολή εναντίον τους,

με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ένας άνδρας στα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και στη

συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Κατά την εξερεύνηση του τόπου του περιστατικού από αστυνομικούς του

Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής

Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας κατασχέθηκαν:

  • -4- κάλυκες πυροβόλου όπλου και
  • -2- φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος 9 χιλιοστών και -1-

φυσίγγιο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, όπου

εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο γυναίκες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -1- συσκευή ανίχνευσης μετάλλων
  • -1- ζεύγος μεταλλικές χειροπέδες
  • -3- καπνογόνα χειρός
  • -7- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και -1- φυσίγγιο πυροβόλου όπλου
  • -1- βεγγαλικό χειρός
  • μικροποσότητα κάνναβης
  • -2- κινητά τηλέφωνα

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας”.

