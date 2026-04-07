Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για τους πυροβολισμούς στην Περιμετρική στο Σούλι

Ο 22χρονος, που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΠΓΝΠ στο Ρίο. Συνελήφθησαν και δύο γυναίκες, που έχουν σχέση με τους δράστες

07 Απρ. 2026 22:11
Pelop News

Στην Πάτρα συνελήφθησαν τρεις άνδρες, εκ των οποίων και νεαρός Αλβανός με γνωστό παρελθόν στις υποθέσεις της νύχτας, που ταυτοποιήθηκαν από την Ασφάλεια για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα (7/4/2026) Μεγάλη Τρίτη τα ξημερώματα στη γέφυρα της Περιμετρικής, στο Σούλι, που είχε ως συνέπεια έναν τραυματισμό.

Πάτρα: Πυροβολισμοί τη νύχτα στο Σούλι – Στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύμα στο πόδι

Από την Ασφάλεια από νωρίς ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και στη συνέχειθα συνελήφθησαν δύο νεαρές γυναίκες που εντοπίστηκαν στις κατοικίες των δύο ανδρών που φέρονται να πυροβόλησαν και να τραυμάτισαν 22χρονο άνδρα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν βεγγαλικά, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, αλλά και ενοχοποιητικά ευρήματα.

Σε ότι έχει να κάνει με τον 22χρονο, που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΠΓΝΠ στο Ρίο αλλά ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και αυτό είναι το σημαντικό.

Στο μεταξύ συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχουν σχέση με τους δράστες, αλλά όχι με το επεισόδιο. Συνελήφθησαν δηλαδή για άλλους λόγους.

