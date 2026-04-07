Πάτρα: Πυροβολισμοί τη νύχτα στο Σούλι – Στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύμα στο πόδι

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:30 στην περιοχή του Σουλίου, όπου είχε συγκεντρωθεί ομάδα περίπου δέκα ατόμων, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φέρεται να προκλήθηκε ένταση μεταξύ των παρευρισκομένων, η οποία δεν άργησε να κλιμακωθεί. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ένας 30χρονος άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 22χρονος στο πόδι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα από άτομα του περιβάλλοντός του στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό.

