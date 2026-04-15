Αιγιάλεια: Αντιπροσωπεία του ICC Hellas έρχεται την Κυριακή μετά από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Την Αιγιάλεια θα επισκεφθεί την Κυριακή 19 Απριλίου αντιπροσωπεία του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, έπειτα από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν η εξωστρέφεια, οι εξαγωγές και η διασύνδεση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας με διεθνείς θεσμούς.

15 Απρ. 2026 13:57
Pelop News

Την έλευση αντιπροσωπείας του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αιγιάλεια προαναγγέλλει σχετική ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, μετά από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Οπως επισημαίνεται, στόχος της παρουσίας του ICC Hellas στην περιοχή είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα και θεσμούς του εμπορίου.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, στην αποστολή θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICC Πέτρος Δούκας, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Ανδρέου, ο ταμίας Στράτος Σαράντου, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Παντελής Γκούρας και η Ελένη Γιαννοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Η ανακοίνωση παρουσιάζει την επίσκεψη ως μια οργανωμένη πρωτοβουλία με έμφαση στις προοπτικές εξαγωγικής ανάπτυξης της περιοχής.

Κατά το πρόγραμμα που περιγράφεται, θα πραγματοποιηθούν επαφές με τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων της Αιγιάλειας και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και συνάντηση με τον δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλο, στην οποία αναμένεται να τεθούν ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και συνεργασίας.

Η επίσκεψη, όπως αναφέρεται, θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας που θα παραθέσει το τοπικό τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στο κείμενο της ανακοίνωσης η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως βήμα για την ανάδειξη της Αιγιάλειας σε δυναμικό επιχειρηματικό και εξαγωγικό κόμβο, με το Επιμελητήριο να δίνει έμφαση στη σημασία της διεθνούς δικτύωσης για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

