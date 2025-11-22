Αιγιάλεια: Απάτη με... «εντολή αστυνομίας» - Ζημιώθηκε με κάρτες και προϊόντα, ταυτοποιήθηκε η δράστιδα

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, με τη δικογραφία να στρέφεται σε βάρος Ελληνίδας, της οποίας τα στοιχεία έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο επιχείρησης, παριστάνοντας ότι πραγματοποιεί επίσημη παραγγελία προϊόντων αξίας 86 ευρώ για λογαριασμό αστυνομικής υπηρεσίας. Με αυτό το πρόσχημα έπεισε τον παθόντα να παραδώσει τα προϊόντα.

Η απάτη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο δράστης ζήτησε από τον υπάλληλο να μεταβεί σε περίπτερο και να αγοράσει επιπλέον αγαθά και τρεις προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 300 ευρώ, δήθεν για υπηρεσιακή χρήση. Στη συνέχεια, επικαλούμενος υποτιθέμενη ανάγκη επιβεβαίωσης, απέσπασε τους κωδικούς των καρτών, μεταφέροντας άμεσα το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό. Ως δικαιούχος αυτού του λογαριασμού εμφανίζεται η γυναίκα σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε η δικογραφία.

Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.

