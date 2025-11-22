Αιγιάλεια: Απάτη με… «εντολή αστυνομίας» – Ζημιώθηκε με κάρτες και προϊόντα, ταυτοποιήθηκε η δράστιδα

Η Αιγιαλεία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο απάτης, με άγνωστο δράστη να παγιδεύει υπάλληλο επιχείρησης χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα και δήθεν παραγγελία για αστυνομική υπηρεσία. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση γυναίκας που εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα.

22 Νοέ. 2025 12:12
Pelop News

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2025, με τη δικογραφία να στρέφεται σε βάρος Ελληνίδας, της οποίας τα στοιχεία έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο επιχείρησης, παριστάνοντας ότι πραγματοποιεί επίσημη παραγγελία προϊόντων αξίας 86 ευρώ για λογαριασμό αστυνομικής υπηρεσίας. Με αυτό το πρόσχημα έπεισε τον παθόντα να παραδώσει τα προϊόντα.

Η απάτη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο δράστης ζήτησε από τον υπάλληλο να μεταβεί σε περίπτερο και να αγοράσει επιπλέον αγαθά και τρεις προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 300 ευρώ, δήθεν για υπηρεσιακή χρήση. Στη συνέχεια, επικαλούμενος υποτιθέμενη ανάγκη επιβεβαίωσης, απέσπασε τους κωδικούς των καρτών, μεταφέροντας άμεσα το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό. Ως δικαιούχος αυτού του λογαριασμού εμφανίζεται η γυναίκα σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε η δικογραφία.

Ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
