Αιγιάλεια: Χιονίζει σε Πυργάκι, Φτέρη και στα ορεινά της Ακράτας

Μετά από τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε την Αιγιάλεια το μεσημέρι του Σαββάτου, με τους πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους να προκαλούν διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες υλικές ζημιές (πτώσεις δέντρων, σπάσιμο υαλοπινάκων, πτώσεις τσίγκων, φρακτών, σκίσιμο τεντών κ.α.) στο Αίγιο και στην ευρύτερη περιοχή, τα ορεινά πλέον ντύθηκαν στα λευκά στην πρώτη «σοβαρή» χιονόπτωση της χρονιάς.

Βεβαίως το ορεινό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, όπως δηλώνει στο filodimos.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Φιλιππάτος, καθώς μηχανήματα έργου και αλατιέρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα από τα ξημερώματα για να επιχειρήσουν όπου χρειαστεί.

Το χιόνι έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο σκηνικό σε Πυργάκι και Φτέρη, όπως και στην ορεινή Ακράτα πάνω από τα Χαλκιάνικα. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες για κάθε ταξίδι προς το ορεινό οδικό δίκτυο, ενώ οι ταξιδιώτες καλό είναι προτού ανηφορίσουν στο βουνό να επικοινωνούν με την τοπική Αστυνομία για ενημέρωση και βεβαίως να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τα επόμενα δύο 24ωρα και μάλιστα σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Εξάλλου, με εντολή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου, έχει ενεργοποιηθεί η πλήρης εφαρμογή των επικαιροποιημένων από τη ΓΓΠΠ σχεδίων «Βορέας 2» (Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού) και «Δαρδανός 2» (Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων), αμφότερα στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με το όνομα «Ξενοκράτης».

