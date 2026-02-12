Αιγιάλεια: Εκδήλωση για τις σύγχρονες εξαρτήσεις και την προστασία της νέας γενιάς

Ενημερωτική εκδήλωση με επίκεντρο τις σύγχρονες μορφές εξάρτησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο P.A.D.A., με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

12 Φεβ. 2026 13:09
Εκδήλωση ενημέρωσης και διαλόγου για τις σύγχρονες εξαρτήσεις διοργανώνει ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο P.A.D.A. (Protection Against Drug Addiction), θέτοντας στο επίκεντρο την πρόληψη και τη στήριξη της νέας γενιάς απέναντι στις αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο, με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από το ζήτημα των εξαρτήσεων.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου P.A.D.A., Ιωάννης Ραχωβίτσας, αντιστράτηγος ε.π. και επίτιμος υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιστήμονες και επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους, προσφέροντας πολυδιάστατη προσέγγιση στο θέμα.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η διδάκτωρ Τοξικολογίας Ελένη Μπακούρη, η φιλόλογος Elena Bakoufti, η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας Ελευθερία Παλαιολογού, η ψυχολόγος Βίβιαν Παπαγεωργίου και η κοινωνιολόγος Κλεοπάτρα Βρόντου.

Η συζήτηση θα εστιάσει στις νέες μορφές εξάρτησης, όπως οι ουσίες, οι συμπεριφορικές εξαρτήσεις και ο ψηφιακός εθισμός, εξετάζοντας τα κοινωνικά αίτια που τις ενισχύουν αλλά και πρακτικές πρόληψης και ενδυνάμωσης των νέων. Μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, βιωματικές εμπειρίες και κοινωνική ανάλυση, επιδιώκεται η ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής πρόληψης, με στόχο την προστασία της νεολαίας, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

