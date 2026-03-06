Αιγιάλεια: Έκλεβαν ρεύμα και νερό από τα δίκτυα – 11 συλλήψεις

Έντεκα άτομα συνελήφθησαν σε περιοχή της Αιγιαλείας έπειτα από ελέγχους για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς σε συνεργασία με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Αιγιάλεια: Έκλεβαν ρεύμα και νερό από τα δίκτυα – 11 συλλήψεις
06 Μαρ. 2026 12:47
Pelop News

Στη σύλληψη έντεκα ατόμων προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στην Αιγιαλεία, στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομες συνδέσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και, κατά περίπτωση, για κλοπή νερού ύδρευσης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας.

Παράνομες συνδέσεις σε ρεύμα και νερό

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από αρμόδια συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συνδέσει απευθείας καλώδια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδοτώντας παράνομα τις κατοικίες τους χωρίς να καταγράφεται η κατανάλωση.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι εννέα από τους κατηγορούμενους είχαν προχωρήσει και σε παράνομη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης, προκειμένου να προμηθεύονται νερό χωρίς καταγραφή κατανάλωσης.

Οι έντεκα συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

