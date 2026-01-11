Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ

Η εκδήλωση είχε ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς στόχος της ήταν να τιμηθούν οι εθελοντές που τα τελευταία χρόνια συμβάλλουν καθοριστικά στην οργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ Οινοξένεια, με την παρουσία, τον χρόνο και την αφοσίωσή τους.

Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ
11 Ιαν. 2026 22:06
Pelop News

Το Σάββατο 10-1-2026 το απόγευμα το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο φουαγιέ του ιστορικού Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου (ενός εμβληματικού χώρου για ολόκληρη την Αιγιάλεια), σε μια ιδιαίτερη συνάντηση αφιερωμένη στους ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό.

Η εκδήλωση είχε ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς στόχος της ήταν να τιμηθούν οι εθελοντές που τα τελευταία χρόνια συμβάλλουν καθοριστικά στην οργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ Οινοξένεια, με την παρουσία, τον χρόνο και την αφοσίωσή τους.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, κ. Τάσος Δροσιάδης, ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές για τη διαρκή τους προσφορά, τονίζοντας ότι το Φεστιβάλ Οινοξένεια αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα που στηρίζεται πρωτίστως στη συνεργασία, τον εθελοντισμό και την αγάπη για τον τόπο, το αμπελοοινικό και παραγωγικό του δυναμικό.

Η ζεστή ατμόσφαιρα, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι Οινοξένεια δεν είναι μόνο ένα φεστιβάλ, αλλά μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινές αξίες και όραμα για την περιοχή.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια εύχεται σε όλους μια δημιουργική και παραγωγική νέα χρονιά, με υγεία και νέες δράσεις που θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την ταυτότητα και τη φιλοξενία της Αιγιάλειας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αιγιαλείας για την παραχώρηση του Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου, την κα Μαρνέλη που εκπροσώπησε τον Δήμο και το προσωπικό του κτηρίου για όλη την βοήθεια του.

Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Προσοχή στις εφαρμογές γνωριμιών: Πώς να εντοπίσετε πιθανό stalker
22:39 Τι να αποφεύγετε πριν τον ύπνο: 7 τρόφιμα και ροφήματα που επηρεάζουν τον ύπνο σας
22:23 Περίπου 150.000 ευρώ αποζημίωση θα λάβει ο πατέρας της δολοφονημένης Δώρας Ζέμπερη από τον Δήμο Αθηναίων
22:06 Αιγιάλεια: Έκοψε πίτα το το Δίκτυο Ποιότητας «Οινοξένεια» ΦΩΤΟ
21:55 Αρης – ΑΕΚ 1-1: Εκοψαν βαθμούς οι Θεσσαλονικείς και έριξαν την Ενωση από την κορυφή
21:43 Κυβέρνηση: Ναι στις δύο συναντήσεις που ζήτησαν οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων
21:35 Bloomberg: Βρετανία και Γερμανία συζητούν την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία
21:27 Έρχεται ψυχρή εισβολή: Χιόνια και ολικός παγετός σε όλη τη χώρα
21:09 Πάτρα: Με λαμπρότητα και Δένδια ο εορτασμός του Οσιομάρτυρα Παύλου του Πατρέως στην Ευαγγελίστρια
20:58 Η Μαριγκόνα ξανά μαζί με τον σύντροφό της – Ο χωρισμός και η επανασύνδεση
20:49 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ενας οπλίτης, ένας δεκανέας και πέντε αντιστράτηγοι
20:37 Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων
20:25 Αυγά αντί για ενέσεις; Ο ρόλος της διατροφής μετά τη διακοπή των φαρμάκων αδυνατίσματος
20:23 Α’ Κατηγορία: Νίκη για την Αχαϊκή, το πανόραμα της αγωνιστικής
20:14 Αταμάν: «Να συγχαρώ τον Ολυμπιακό που κέρδισε με 40 πόντους, αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως εκείνος και στο πρωτάθλημα»
20:04 Οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ: Ποιοι αποστρατεύονται και ποιοι τοποθετούνται σε θέσεις αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων
19:56 Ξανά στις νίκες η Παναχαϊκή, διέλυσε το Ληξούρι – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:56 Πέθανε ο Παναγιώτης Κορδάς – Θλίψη στην Πάτρα για τον γνωστό έμπορο και οινοποιό
19:44 Πάτρα: Φωτιά σε κολόνα έριξε στο σκοτάδι τα Μποζαΐτικα
19:35 Ερμηνεύοντας τη νέα πολιτική αβεβαιότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ