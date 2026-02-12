Αιγιάλεια: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Οδοντωτό – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η λειτουργία της γραμμής
Με φόντο πρόσφατα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία, ο Δήμος Αιγιαλείας συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο. Στόχος, η αξιολόγηση της κατάστασης και η άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του.
Έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας συγκαλείται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 15:00, έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου, με αποκλειστικό θέμα τη λειτουργική κατάσταση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των επιβατών.
Η σύγκληση της συνεδρίασης κρίθηκε αναγκαία μετά από πρόσφατα περιστατικά που ανέδειξαν προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Ο Οδοντωτός αποτελεί σημαντική υποδομή για την περιοχή, με ισχυρό ιστορικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς συνδέεται άμεσα τόσο με την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και με την τουριστική δραστηριότητα.
Ο Δήμος Αιγιαλείας τονίζει ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και δηλώνει αποφασισμένος να επιδιώξει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του σιδηροδρόμου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News