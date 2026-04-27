Αιγιάλεια: «Επαναστάτησαν» οι εργαζόμενοι σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς – Για ποιο λόγο

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται εδώ και μερικές μέρες οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Αιγιαλείας. Την Παρασκευή, μάλιστα, «κατέβηκαν» σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο, με πλακάτ και μαύρα μπαλόνια.

Αιτία της «επανάστασής» τους αποτελεί το προσχέδιο διάταξης νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και το οποίο απειλεί να τινάξει στον αέρα το καθεστώς εργασίας των συμβασιούχων που στελεχώνουν κρίσιμες κοινωνικές δομές όπως οι προαναφερόμενες.

Οπως έλεγαν οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στον τρόπο ανανέωσης των συμβάσεων μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο 2027-2028, με τη νέα διάταξη να προβλέπει τη μετατροπή των 12μηνων συμβάσεων σε 8μηνες ή 11μηνες, ενώ η χρηματοδότηση θα συνδέεται πλέον άμεσα με τον αριθμό των vouchers που εξασφαλίζει κάθε δομή, κάτι που θέτει σε άμεσο κίνδυνο το εργασιακό μέλλον τους. Παράλληλα, η δημιουργία «μητρώου» για την άντληση προσωπικού ΙΔΟΧ ερμηνεύεται από τους εργαζόμενους ως οριστική «ταφόπλακα» στην προοπτική μονιμοποίησης και ως προθάλαμος για μαζικές απολύσεις και πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στην επίσκεψή τους στο Δημαρχείο έθεσαν τις εξής διεκδικήσεις: Αμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων ΕΣΠΑ σε αορίστου χρόνου, χωρίς όρους, χωρίς αστερίσκους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση του νόμου Βορίδη, τέλος στην πολιτική της «ανακύκλωσης» των εργαζομένων, μόνιμη δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

Παρεμβάσεις από Π. Ανδριόπουλο και Γ. Μπέσκο

Και… ξαφνικά προκύπτει θέμα για τους εργαζόμενους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ/ΜΕΑ. Ουσιαστικά, μένουν «στον αέρα», αφού δεν ξέρουν αν οι συμβάσεις τους θα ανανεωθούν, αν θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά.

-Ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ανδριόπουλος ανέφερε: «Το 2019, μέσα από το Νομικό Πρόσωπο τότε, πήραμε μία απόφαση για τους ανθρώπους αυτούς που ήταν σε κατάσταση ομηρίας να προχωρήσουμε στην προκήρυξη θέσεων με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Ζητήσαμε έτσι 76 άτομα. Οι συμβάσεις ήταν ορισμένου χρόνου και είχαν ορίζοντα την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι 30 Ιουλίου. Αν κάποιοι απ’ αυτούς έφευγαν, κάναμε πάλι διαγωνισμό και μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ οι θέσεις καλύπτονταν. Τώρα τα πάντα αλλάζουν και υπάρχει μία ασάφεια για το πώς θα καλύπτεται η χρηματοδότηση για αυτούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση λέει ότι μέσω voucher θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα και οι μισθοί του προσωπικού, ενώ μέχρι τώρα η μισθοδοσία ήταν ένα διαφορετικό κομμάτι, το προσωπικό πληρωνόταν από το ΕΣΠΑ και ο Δήμος έπαιρνε τα vouchers για να καλυφθούν οι υπόλοιπες ανάγκες. Εμείς για να πάρουμε τα vouchers έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού για τα παιδιά. Αυτό μας έδινε δυνατότητα να έχουμε παραπάνω παιδιά, τώρα θα επικρατήσει μία ανθρωποφαγία.

Αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μακάρι το κράτος να μας επιχορηγήσει».

-Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Ελευθεριώτης πρόσθεσε ότι «ο αριθμός των εργαζόμενων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΜΕΑ του Δήμου ανέρχονται σε 15 και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς σε 65».

-Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου και νομικός σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Μπέσκος: «Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αιγιάλειας να ζουν με τον φόβο της ανεργίας.

Δεκάδες εργαζόμενοι προσφέρουν πολύτιμο κοινωνικό έργο, ενώ ταυτόχρονα ζουν με την αγωνία ότι μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθούν χωρίς εργασία.

Aνθρωποι που επί χρόνια στηρίζουν τις δομές αυτές, που φροντίζουν παιδιά, εξυπηρετούν οικογένειες και κρατούν όρθια μια κρίσιμη κοινωνική υπηρεσία, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε καθεστώς αβεβαιότητας, λόγω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της προσωρινότητας που αυτά συνοδεύουν. Αντί να επιβραβεύεται η εμπειρία και η προσφορά τους, αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τον ίδιο εφιάλτη: θα ανανεωθεί η σύμβαση ή θα χαθεί η δουλειά;

Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να αντιμετωπίζονται ως προσωρινοί. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δεν λειτουργούν μόνο με κτίρια και προγράμματα. Λειτουργούν με ανθρώπους. Δεν μπορεί η εργασιακή ομηρία να αποτελεί κανονικότητα. Απαιτείται άμεσα πολιτική λύση».

