Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε σπίτια – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα

Δύο υποθέσεις διαρρήξεων σε κατοικίες στην Αιγιαλεία εξιχνίασε η Αστυνομία ύστερα από στοχευμένη έρευνα. Από τις κλοπές αφαιρέθηκαν κοσμήματα μεγάλης αξίας, ενώ τα στοιχεία του φερόμενου δράστη έχουν ταυτοποιηθεί.

21 Φεβ. 2026 12:08
Pelop News

Εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δύο υποθέσεις κλοπών σε οικίες στην Αιγιαλεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με συνεργούς του, στις 19-02-2026 το πρωί, σε περιοχές της Αιγιαλείας διέπραξε δύο διαρρήξεις οικίες, από τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα αξίας -10.000- ευρώ και το χρηματικό ποσό των -30- ευρώ.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την σύλληψη του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

 

