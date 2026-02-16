Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση

Ραντεβού ανάμεσα στον δήμαρχο Αιγιαλείας Παν. Ανδριόπουλο και τον αστυνομικό διευθυντή Αχαΐας, ταξίαρχο Γιάννη Μπούμη, τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας Βασίλη Ροδόπουλο και τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας Ιορδάνη Μαγειράκη, με θέμα τα προβλήματα αστυνόμευσης στην Αιγιάλεια.

Τα δημοτικά στελέχη ζήτησαν άμεση ενίσχυση του δυναμικού της ΕΛΑΣ στην περιοχή, ειδικά σε χρονικές περιόδους που αυξάνεται κατά πολύ και η επισκεψιμότητα, όπως π.χ. το Πάσχα και ειδικά το καλοκαίρι.

Δυστυχώς, όμως, αυτό θα αργήσει πολύ. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε επίσημα πως θα έρθουν στην Αχαΐα μόλις 26 νέοι αστυνομικοί για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες σε όλο τον νομό. Παραλείφθηκε, όμως, η… υποσημείωση πως οι 26 αστυνομικοί θα πιάσουν δουλειά στις νέες υπηρεσίες τους στην Αχαΐα από το φθινόπωρο και μετά.

Το αποκάλυψε και πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αγγελόπουλος, πριν από δέκα μέρες στον Peloponnisos Fm 103,9.

Ευτυχώς, που ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρος Τσάτσαρης έκανε δεκτό το αίτημα για απόσπαση έστω δύο αστυνομικών και μετακίνησή τους στην Αιγιάλεια, ώστε οι δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ να γίνουν τρεις από ένας που είναι σήμερα.

Οι ίδιοι οι αστυνομικοί Αχαΐας, σε επιστολή που έστειλαν στον αρχηγό της ΕΛΑΣ, στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτ. Ελλάδας, έλεγαν: «Σήμερα, η ομάδα ΔΙΑΣ έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε άτυπη κατάργηση, καθώς υπηρετεί σε αυτήν μόλις ένας δικυκλιστής.

Αξιωματικοί: Από 9 οργανικές θέσεις υπηρετούν 8, εκ των οποίων οι 2 σε καθεστώς γραφείου.

Ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες (παραγωγικοί): Από 14 οργανικές θέσεις υπηρετεί μόλις 1.

Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες: Από 32 οργανικές θέσεις υπηρετούν 23, εκ των οποίων οι 4 σε καθήκοντα γραφείου».

Τρανή επιβεβαίωση για το ότι η Αιγιάλεια δεν αστυνομεύεται επαρκώς ήταν και η επιστολή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου Γιώργου Μπέσκου, με αποδέκτες τον υπουργό, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ: «Η Ασφάλεια λειτουργεί με τουλάχιστον 8 κενά, το Αστυνομικό Τμήμα με περισσότερα από 25, η Ασφάλεια δεν έχει προσωπικό για περιπολίες, τις νυχτερινές ώρες κυκλοφορεί ένα περιπολικό για όλη την Αιγιάλεια και τα χωριά, η ομάδα ΔΙΑΣ έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, ενώ η ΟΠΚΕ έχει απορροφηθεί στην Πάτρα. Στην Αχαΐα αποχωρούν φέτος περίπου 150 αστυνομικοί λόγω συνταξιοδότησης και παρουσιάζεται ως επιτυχία ότι θα έρθουν 26. Αυτό δεν είναι ενίσχυση. Είναι αποδυνάμωση».

