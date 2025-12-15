Αιγιάλεια: Για καλοκαίρι πάει η Μητροπόλεως

Θα κρατήσουν για μήνες ακόμα τα βάσανα των Αιγιωτών με την οδό Μητροπόλεως. Ο εργολάβος του έργου ζητάει 6μηνη παράταση, η δημοτική αρχή φέρνει το θέμα για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο και αναμένεται νέα όξυνση.

Με κυριότερο θέμα την εξάμηνη παράταση της προθεσμίας για παράδοση του έργου της ανάπλασης της Μητροπόλεως που ζητά ο εργολάβος, συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι το δημοτικό συμβούλιο Αιγιαλείας, με συνολικά 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι υπηρεσιακού χαρακτήρα.

Προφανώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της συνεδρίασης θα στραφεί προς το συγκεκριμένο θέμα και κυρίως προς τους λόγους που θα επικαλεστεί ο εργολάβος για να ζητήσει την 1η αυτή παράταση διάρκειας έξι μηνών (δηλαδή το 50% της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, όπως προβλέπει ο νόμος) για την παράδοση της οδού από το τμήμα Παναγιωτοπούλου έως Σολωμού, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ανάμεσα στις αιτίες που θα προταθούν συμπεριλαμβάνονται και καθυστερήσεις στις εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων και μεταφοράς στύλων από τον ΔΕΔΔΗΕ.

