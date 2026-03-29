Αιγιαλεία: Ηχηρή παραίτηση του Βασίλη Χριστόπουλου

Ηχηρή παραίτηση είχαμε πριν από λόγο από τον πρώην αντιδήμαρχο και νυν δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Χριστόπουλο ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστό ότι παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας.

Η επιστολή αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω την απόφασή μου

να παραιτηθώ από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ.Α.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί αποτέλεσμα έντονης σκέψης και προσεκτικής

αξιολόγησης της μέχρι σήμερα λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που, κατά την άποψή μου, δεν συνάδουν με το όραμα και τους στόχους που οφείλει να υπηρετεί μια ΔΕΥΑ, μια επιχείρηση που διαχειρίζεται ένα από τα σημαντικότερα για την ζωή του ανθρώπου αγαθά, το νερό και κλήθηκε να επιλύσει ένα από τα μεγαλύτερα, επίσης

προβλήματα στην σύγχρονη κοινωνία, το αποχετευτικό.

Πριν πέντε χρόνια ο τότε Δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος και οι πιο στενοί συνεργάτες του είχαμε καταφέρει ένα μεγάλο επίτευγμα για την περιοχή, την ένταξη σε χρηματοδότηση του αποχετευτικού δικτύου των παραθαλάσσιων περιοχών, πατώντας στις προσπάθειες όλων των προηγούμενων Δημάρχων και στην ουσία υλοποιώντας το όραμα του Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη, καταφέραμε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση να υπογράψουμε την εκτέλεση αυτού του εμβληματικού έργου.

Προς μεγάλη έκπληξη πριν λίγες ημέρες πληροφορηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την διάλυση της εργολαβίας, παρά τις συνεχής διαβεβαιώσεις που είχαμε τόσο καιρό από την πολιτική ηγεσία της ΔΕΥΑ.Α, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, περί του αντιθέτου.

Έγινα αποδέκτης της απογοήτευσης, της λύπης, της οργής των συμπολιτών μας που περιμέναμε τόσα χρόνια την μετάβαση από ένα απαρχαιωμένο τρόπο συλλογής των υγρών αποβλήτων σε κάτι σύγχρονο. Δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, είναι θέμα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και εν γένει πολιτισμού. Εδώ και ένα χρόνο απείχα συνειδητά από τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Είχα

επιλέξει την σιωπή γιατί δεν ήθελα να δώσω οποιοδήποτε δικαίωμα ότι δημιουργώ «προβλήματα» και πολύ περισσότερο δεν ήθελα να δώσω άλλοθι και δικαιολογίες, με γνώμονα το καλό του έργου, το οποίο πίστευα, όπως όλοι μας, πως έστω και καθυστερημένα θα ολοκληρωνόταν.

Μπορεί το έργο να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ήδη από την λήξη της πρώτης θητείας του Δημάρχου Καλογερόπουλου σε κάποιες περιοχές όπως Άβυθος, Ροδοδάφνη, Καμάρες αλλά ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, είναι ένα ακρωτηριασμένο έργο.

Δεν είναι του παρόντος να αναφέρω λεπτομέρειες, για να μην δώσω βέλη στην φαρέτρα όσων αναζητούν τέτοια για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Θα επισημάνω μόνο το γεγονός της μη διατήρησης της προεδρίας από τον Δήμαρχο, που σε κάθε περίπτωση, εξασθένησε σημαντικά την διαπραγματευτική μας ισχύ.

Το μόνο που μου προξενεί εντύπωση και αναλογιζόμενος όλα αυτά που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πως ενώ γνώριζε η διοίκηση της ΔΕΥΑ τη διάλυση της εργολαβίας από τον Δεκέμβριο του έτους 2025 μου πρότειναν

έμμισθη αντιπροεδρία στην ΔΕΥΑ.Α. Προφανώς, ζητούσαν συνένοχο στο «έγκλημα» ή «απολογούμενο».

Την Παρασκευή είχε προγραμματιστεί ΔΣ της ΔΕΥΑ.Α και αντί να σταλούν οι εισηγήσεις εγκαίρως για σημαντικά θέματα όπως παράταση του έργου αποχέτευσης στην Τέμενη, Διγελιωτίκα και Βαλιμιτίκα, η επικαιροποίηση της

μελέτης για το αποχετευτικό στο Διακοπτό, η σύμβαση έργου για εξειδικευμένο δικηγόρο, η οριστική διακοπή των εργασιών των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης κ.α ήρθαν μόλις το πρωί της Παρασκευής.

Υπό τις συνθήκες που δυστυχώς έχουν διαμορφωθεί, δεν μπορώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου με τον τρόπο που επιβάλλουν η ευθύνη της θέσης μου και η προσωπική μου πολιτική αντίληψη. Για τον λόγο αυτό, η συνέχιση της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο καθίσταται αδύνατη. Επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η στάση μου αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη διαφύλαξης της

πολιτικής και προσωπικής μου αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστώ για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και εύχομαι η ΔΕΥΑ.Α να ακολουθήσει στο μέλλον πορεία που θα ωφελήσει τον τόπο, θα αφουγκραστεί τις

ανάγκες του, θα τις υλοποιήσει, θα συμβάλλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος.

