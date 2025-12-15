Αιγιάλεια: Κλοπή χάλκινων καλωδίων με συμμετοχή ανηλίκου – Δικογραφία στη μητέρα για παραμέληση εποπτείας

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αιγιαλείας ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς, ενεργώντας από κοινού με έναν 17χρονο και έναν ακόμη ενήλικο άνδρα, μετέβησαν σε εγκατάσταση πρώην επιχείρησης, όπου προέβησαν στην κοπή χάλκινων καλωδίων, με σκοπό την καύση τους και την αφαίρεση του χαλκού.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

