Αιγιάλεια: Νέος ξυλοδαρμός και μεγάλη ανησυχία για «σκληρό» περιστατικό βίας

Υπήρξαν τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών

14 Απρ. 2026 21:21
Pelop News

Ένα ακόμη νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Αίγιο, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αυξανόμενης επιθετικότητας μεταξύ ομάδων νεαρών.

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρών από κουκουλοφόρους στα Σελιανίτικα – Στο νοσοκομείο με κατάγματα οι τραυματίες

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε στην οδό Κορίνθου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς που βρίσκονταν σε καφετέρια της περιοχής. Όπως έχει διαρρεύσει η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να δεχθούν χτυπήματα πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

Ακολούθως και αμέσως μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ελαφρά. Όμως όπως είναι λογικό το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής, που εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια στην καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά τους οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να σχετίζεται με προηγούμενα γεγονότα βίας που σημειώθηκαν στα Σελιανίτικα.

Λέγεται ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι πρόκειται για πράξη αντεκδίκησης, στο πλαίσιο μιας αλυσίδας συγκρούσεων μεταξύ ομάδων. Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, η πιθανότητα αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Από τις Αστυνομικές Αρχές έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις από μάρτυρες και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σκοπός είναι ο εντοπισμός των δραστών και η αποσαφήνιση των κινήτρων πίσω από την επίθεση. Ταυτόχρονα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Πλέον η ενίσχυση της αστυνόμευσης, αλλά και η καλλιέργεια κουλτούρας διαλόγου και σεβασμού, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία, κάτι που πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα.

