Αιγιάλεια: Πλειστηριάζεται σήμερα ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου
Ακαρπος ο πρώτος πλειστηριασμός του ακινήτου του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, στην Αιγιάλεια.
Σε πλειστηριασμό για δεύτερη φορά βγαίνει σήμερα Τετάρτη 28/01/2026 ακίνητο, ιδιοκτησίας του ραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου, στην Αιγιάλεια, μετά την άκαρπη διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αφορά διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε το 2014 για οφειλή ύψους περίπου 10.000 ευρώ.
Ο πλειστηριασμός αναμένεται να ξεκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς 593.100 ευρώ και αφορά ακίνητο που περιλαμβάνει:
-διώροφη κατοικία περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων,
-δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες και πισίνα
