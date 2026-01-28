Αιγιάλεια: Πλειστηριάζεται σήμερα ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου

Σε πλειστηριασμό για δεύτερη φορά βγαίνει σήμερα Τετάρτη 28/01/2026 ακίνητο, ιδιοκτησίας του ραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου, στην Αιγιάλεια, μετά την άκαρπη διαδικασία που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση αφορά διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε το 2014 για οφειλή ύψους περίπου 10.000 ευρώ.

Ο πλειστηριασμός αναμένεται να ξεκινήσει με τιμή πρώτης προσφοράς 593.100 ευρώ και αφορά ακίνητο που περιλαμβάνει:

-διώροφη κατοικία περίπου 190 τετραγωνικών μέτρων,

-δύο ημιτελείς διώροφες κατοικίες και πισίνα

