Αιγιάλεια: Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στη χώρα και μείωση τελών 1,9 εκατ. ευρώ

Τη βελτιωμένη εικόνα της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Αιγιάλειας παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων Κωνσταντίνος Βούλγαρης, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Αιγιάλειας είναι ο πρώτος στη χώρα που κατέθεσε και έλαβε έγκριση για τον προϋπολογισμό του, σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικός αριθμός δήμων πανελλαδικά δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αντίστοιχη διαδικασία. Η δημοτική αρχή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την εξέλιξη, θεωρώντας ότι συνιστά ένδειξη καλύτερου προγραμματισμού και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Βούλγαρης αναφέρθηκε και στη μείωση των δημοτικών τελών κατά 1.900.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια επιλογή με σαφή κοινωνική και αναπτυξιακή στόχευση, η οποία αποσκοπεί στην ελάφρυνση των δημοτών και των επιχειρήσεων της Αιγιάλειας. Όπως υπογραμμίστηκε, ο Δήμος συγκαταλέγεται στους λίγους πανελλαδικά που προχώρησαν σε τέτοιας κλίμακας παρέμβαση.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε αφορά τον χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών, ο οποίος εμφανίζεται αισθητά μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν. Ενώ προηγουμένως οι πληρωμές κινούνταν σε ορίζοντα τριών έως και έξι μηνών, πλέον -σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας- η αποπληρωμή ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου έναν έως ενάμιση μήνα, βελτιώνοντας τη σχέση του Δήμου με την αγορά και ενισχύοντας τη ρευστότητα των συνεργαζόμενων επαγγελματιών.

Η Αντιδημαρχία Οικονομικών, που έχει στην αρμοδιότητά της τα έσοδα, τις προμήθειες, το ταμείο και το λογιστήριο, εφαρμόζει -όπως ειπώθηκε- μια πιο στοχευμένη πολιτική οικονομικής διαχείρισης, με στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι εισπράξεις από οφειλές προς τον Δήμο ανήλθαν στις 589.000 ευρώ.

Έμφαση δόθηκε και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, τα ειδοποιητήρια για οικονομικές υποχρεώσεις των δημοτών θα αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά, είτε με SMS είτε μέσω email, για όσους έχουν δηλώσει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει το λειτουργικό κόστος, θα βελτιώσει την ταχύτητα ενημέρωσης και θα μειώσει παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε ακόμη γνωστό ότι τα δάνεια του παρελθόντος εξυπηρετούνται πλέον ομαλά, χωρίς να δημιουργούν πίεση στη ρευστότητα του Δήμου, στοιχείο που, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, συμβάλλει στη συνολική σταθεροποίηση της οικονομικής λειτουργίας.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος του 2026 η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για την πορεία όλων αυτών των παρεμβάσεων, ώστε να υπάρχει σαφής αποτύπωση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Αιγιάλειας.

Κλείνοντας, ο κ. Βούλγαρης ευχαρίστησε το προσωπικό της Αντιδημαρχίας Οικονομικών και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σημειώνοντας ότι η πρόοδος που καταγράφεται αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Όπως υπογράμμισε, η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιάλειας ως πρώτη στη χώρα συνιστά σημαντική επιβράβευση αυτής της δουλειάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



