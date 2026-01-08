Αιγιάλεια: Σε ρόλο υπερδημάρχου ο Τάκης Ανδριόπουλος – Αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια των αντιδημάρχων που αποχώρησαν

Η ανάρτηση χθες το απόγευμα στη «Διαύγεια» του πίνακα με τον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων του δήμου Αιγιάλειας, με θητεία που ολοκληρώνεται στις 31/12/2026, δεν έκρυβε καμία έκπληξη.

Στο νέο δημοτικό σχήμα δεν συμμετέχουν οι μέχρι πρότινος αντιδήμαρχοι Βασίλης Χριστόπουλος και Μαρία Σταυροπούλου που δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις του δημάρχου, ο πρώτος για «ψαλίδισμα» αρμοδιοτήτων και η δεύτερη για ανάληψη καθηκόντων απλώς ως εντεταλμένη σύμβουλος Ανατολικής Αιγιαλείας.

Ουσιαστικά, θεώρησαν υποβιβασμό την πρόταση του δημάρχου και αποχώρησαν…

Με δεδομένο ότι το χαρτοφυλάκιο των Εργων, του Προγραμματισμού και της Ανάπτυξης δεν δόθηκε σε άλλον ή άλλη αντιδήμαρχο, όπως δεν δόθηκε και το χαρτοφυλάκιο για την Ανατολική Αιγιάλεια, θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως αυτές τις αρμοδιότητες τις κρατάει ο ίδιος δήμαρχος, που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως υπερδήμαρχος.

Ο Χρήστος Τσερεντζούλιας και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι τα δύο νέα πρόσωπα στις αντιδημαρχίες, όπως αναμενόταν.

Μία ακόμα σημείωση-παρατήρηση είναι η αποψίλωση αρμοδιοτήτων από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Φιλιππάτο, που του ανατέθηκε πλέον μόνο το κομμάτι της Πολ. Προστασίας. Η καθημερινότητα και η εξυπηρέτηση του πολίτη δόθηκαν στον νέο αντιδήμαρχο Π. Αγγελόπουλο, ενώ του αφαιρέθηκε και το κομμάτι της ευθύνης και λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων της Αιγιάλειας και της δημοτικής ενότητας Αιγίου, κομμάτι που επίσης δόθηκε στον Π. Αγγελόπουλο (από εντεταλμένος σύμβουλος αναβαθμίστηκε σε αντιδήμαρχο).

Αναλυτικά:

* Ο Νίκος Καραΐσκος παραμένει αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

* Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραμένει αντιδήμαρχος «Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας.

* Ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος παραμένει αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Διαχείρισης αδέσποτων.

* Η Διαμάντω Βασιλακοπούλου αναλαμβάνει άμισθη αντιδήμαρχος Τουρισμού.

* Ο Δημήτρης Φιλιππάτος παραμένει αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.

* Ο Δημήτρης Ελευθεριώτης παραμένει αντιδήμαρχος Παιδείας και Διοίκησης Υπηρεσιών ΚΕΠ.

* Ο Κώστας Βούλγαρης παραμένει αντιδήμαρχος Οικονομικών και παίρνει και το κομμάτι της δημοτικής περιουσίας-κληροδοτημάτων από τη Μ. Σταυροπούλου.

* Η Μαρία Ιατροπούλου παραμένει αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Οικονομίας.

* Η Μαρία Αγγελοπούλου παραμένει άμισθη αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας.

* Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και ΚΙαθημερινότητας του πολίτη.

* Ο Χρήστος Τσερεντζούλιας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Αθλητισμού και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας.

# Οσον αφορά τους εντεταλμένους συμβούλους:

-Η Μαρία Γιδά παραμένει στον τομέα θεμάτων Ισότητας των Φύλων, Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και στο Συμβούλιο Νέων.

-Ο Γιώργος Ντίνος εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού και για συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.

-Τον δήμαρχο αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Αγγελόπουλος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.

