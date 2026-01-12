Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»

Προειδοποίηση Σωτηρόπουλου για σταφίδα και εσπεριδοειδή – «Αμφίβολης ποιότητας εισαγωγές θα εκτοπίσουν τα ελληνικά προϊόντα»

Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
12 Ιαν. 2026 16:16
Pelop News

Την έντονη αντίθεσή του στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur εκφράζει ο πρόεδρος της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών (Π.Ε.Σ.), Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, προειδοποιώντας ότι η υλοποίησή της θα αποδειχθεί επιζήμια για το σύνολο των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα για εκείνα της περιοχής της Αιγιάλειας.

Όπως τονίζει στη δήλωσή του, ακόμη και η κορινθιακή σταφίδα «Π.Ο.Π. – Βοστίτσα», παρότι θα βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. «Η συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία καταλαμβάνει μόλις το 25% της συνολικής ποσότητας της κορινθιακής σταφίδας. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν συνολικά θα δεχθεί σημαντική πίεση και υποβάθμιση», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά αντισταθμιστικά οφέλη από τη συμφωνία, καθώς στις αγορές της Λατινικής Αμερικής δεν πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές σταφίδας.

Ακόμη πιο ανησυχητική χαρακτηρίζει την κατάσταση για τα εσπεριδοειδή της περιοχής, τα οποία –όπως αναφέρει– θα δεχθούν ισχυρό ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. «Θα εισάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην ελληνική αγορά προϊόντα που θα επιχειρούν να εκδιώξουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία είναι εγνωσμένης υψηλής ποιότητας και απολύτως ασφαλή για τον καταναλωτή», σημειώνει με έμφαση.

Η Παναιγιάλεια Ένωση Συνεταιρισμών εκτιμά ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα ωφελήσει τον πρωτογενή τομέα της χώρας, αλλά αντίθετα θα προκαλέσει σοβαρές απώλειες σε εισόδημα και βιωσιμότητα για τους παραγωγούς. «Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί μόνο ζημία θα επιφέρει στα αγροτικά προϊόντα και στους παραγωγούς του τόπου μας», καταλήγει ο κ. Σωτηρόπουλος.

Η δήλωση έγινε από το Αίγιο στις 12 Ιανουαρίου 2026 και απηχεί την έντονη ανησυχία του αγροτικού κόσμου της περιοχής για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur στην τοπική παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

