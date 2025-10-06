Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία το καταφύγιο ζώων

Την Τετάρτη θα υπογραφούν τα τεύχη δημοπράτησης για το νέο καταφύγιο ζώων στον Δήμο Αιγιάλειας, οπότε το θέμα θα μπει πλέον στην τελική ευθεία.

Δεν σημαίνει, φυσικά, ότι το καταφύγιο θα φτιαχτεί σε δύο ή τρεις μήνες, γιατί υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά έχει τη σημασία του ότι μπαίνει η βάση για να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Οπως μάθαμε, το καταφύγιο θα έχει χωρητικότητα για 70 ζώα (κυρίως σκυλιά). Ο αριθμός μπορεί να «ακούγεται» μικρός, αλλά δεν είναι. Το μεγαλύτερο καταφύγιο στην Ελλάδα έχει θέσεις για 120 ζώα, άρα για την Αιγιάλεια το 70 είναι μια χαρά.

Η τοποθεσία όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί είναι στην…

Για την ώρα, ο Δήμος, και ειδικά ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, που έχει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με τα αδέσποτα όσο καλύτερα μπορούν. Παράπονα και γκρίνιες υπάρχουν, για αδέσποτα που κυκλοφορούν σε διάφορες περιοχές και προκαλούν άλλοτε τρόμο άλλοτε τραυματισμούς, όμως η πραγματικότητα είναι πως ο κ. Φραγκονικολόπουλος και οι συνεργάτες του κάνουν ό,τι καλύτερο είναι εφικτό.

Σχεδόν κάθε Κυριακή, η αντιδημαρχία αδέσποτων και ο σύλλογος «Τα φιλαράκια» διοργανώνουν στην Αθήνα, σε συνεργασία με κατά τόπους Δήμους της Αττικής, μέρες υιοθεσίας. Μαζεύουν αδέσποτα από την Αιγιάλεια, τα πηγαίνουν στις «μέρες υιοθεσίας» κι από κει βρίσκονται φιλόζωοι που τα υιοθετούν.

Η ωμή πραγματικότητα «λέει» ότι είναι αδύνατον να εξαφανιστούν όλα τα αδέσποτα από την Αιγιάλεια. Ακόμα κι όταν φτιαχτεί το καταφύγιο, μόνο 70 ζώα θα μπορεί να φιλοξενήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και προσοχή, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν: βάσει νομοθεσίας, ένα αδέσποτο μπορεί να φιλοξενηθεί σε καταφύγιο ενός Δήμου για περίπου 90 μέρες. Οταν περάσει η «προθεσμία» και εφόσον δεν έχει βρεθεί κάποιος ή κάποια να υιοθετήσει το αδέσποτο, οι υπεύθυνοι του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να πάρουν το αδέσποτο και να το επιστρέψουν στο σημείο απ’ το οποίο το μάζεψαν!

Το πρωτεύον, βεβαίως, και αυτό κάνουν στα καταφύγια, είναι να τσιπάρουν και να στειρώνουν τα αδέσποτα σκυλιά. Οταν συμβεί αυτό, μπορεί ένα σκυλί να φύγει από το καταφύγιο και πριν τις 90 μέρες, ώστε να πάρει τη θέση του στο καταφύγιο ένα αστείρωτο…

Φραγκονικόλόπουλος: «Ο Δήμος δεν “μαζεύει” ζώα, ούτε τα μετακινεί παράνομα»

Ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για τη διαχείρηση αδέσποτων ζώων, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, με αφορμή το θέμα των αδέσποτων, που έχει εξελιχθεί σε μείζον για την Αιγιάλεια, έδωσε χρήσιμες πληροφορίες:

«Από τη μία, συμπολίτες που ζητούν άμεση περισυλλογή ζώων και, από την άλλη, φιλόζωοι που αντιδρούν σε κάθε σχετική ενέργεια.

Παράλληλα, ο Δήμος συχνά καλείται να αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες, είτε για επιθέσεις από αδέσποτα είτε για περισυλλογές ζώων.

Η διαχείριση των αδέσποτων διέπεται από σαφές νομικό πλαίσιο, το οποίο ο Δήμος τηρεί απαρέγκλιτα. Στόχος μας δεν είναι η «εξαφάνιση» των ζώων από τον δημόσιο χώρο, ούτε η εγκατάλειψή τους. Είναι η ισόρροπη διαχείριση, με σεβασμό στην ευζωία των ζώων και ασφάλεια για τους πολίτες. Οταν αναλάβαμε (1/1/2020) υπήρχαν τουλάχιστον 5.000 αδέσποτοι σκύλοι, κανένα καταφύγιο ή πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, ανενεργές συμβάσεις με κτηνιάτρους, μηδενική φαρμακευτική φροντίδα, καμία πρόνοια για υιοθεσίες ή ενημέρωση πολιτών

Τι πετύχαμε; Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.000 στειρώσεις. Καταφέραμε μια καλή και σταθερή συνεργασία του Δήμου με τον Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιάλειας “Τα Φιλαράκια”. Σαν αποτέλεσμα έχουμε ξεπεράσει τις 2000 υιοθεσίες με συμμετοχή σε 85 γιορτές υιοθεσίας σε δήμους της Αττικής. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την κατασκευή καταφυγίου. Το υπουργείο Εσωτερικών κατέταξε τον Δήμο Αιγιαλείας στην 9η θέση πανελλαδικά στη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Ο Δήμος Αιγιαλείας δεν “μαζεύει” ζώα, ούτε τα μετακινεί παράνομα. Ο νόμος απαγορεύει τον εγκλεισμό ζώων σε κλουβιά. Η λύση βρίσκεται στη συστηματική, υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση, όχι στην περισυλλογή».

