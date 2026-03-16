Αιγιάλεια: Θα πληρώσει για χόρτα που έκαιγε 750 ευρώ πρόστιμο!
Του επιβλήθηκε πρόστιμο από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου
Ακριβά θα πληρώσει άνδρας τα χόρτα που έκαιγε στην Αιγιάλεια, καθώς από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου του επιβλήθηκε πρόστιμο 750 ευρώ. Η σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής έχει ως εξής:
« Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 750€, χθες, 15 Mαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αιγίου, σε ημεδαπό, ο οποίος δεν τηρούσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αιγιαλείας».
