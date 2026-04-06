Αιγιάλεια: Τι φταίει και η δημοτική Αρχή ταλανίζεται από εμφυλίους; – Πρώην δήμαρχοι ρίχνουν «φως»

Ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει στις τάξεις της δημοτικής αρχής Αιγιάλειας αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης στην Αιγιάλεια. Οχι για «κουτσομπολίστικους» λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας. Απομένουν 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές και δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση…

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» επιχειρεί να ρίξει φως στα αίτια του εμφυλίου, ζητώντας την άποψη τριών ανθρώπων που έχουν περάσει από τέτοια πόστα και ξέρουν… Κλήθηκαν να μιλήσουν τρεις πρώην δήμαρχοι: ο Θανάσης Παναγόπουλος, ο Στάθης Θεοδωρακόπουλος και ο Γιώργος Περπής.

Γιατί, άραγε, τέτοιες κόντρες; Τι θεωρείτε πως τις υποκινεί; Γιατί προέκυψαν αυτές οι εσωτερικές αντιπαλότητες; Και για πόσο καιρό θα συνεχιστούν;

Υπάρχει στις απαντήσεις μια κοινή απάντηση: ότι όσο ήταν εν ζωή ο Καλογερόπουλος, δεν υπήρχαν τέτοια «φαινόμενα». Ολα άρχισαν απ’ όταν έφυγε από τη ζωή και κλήθηκε ν’ αναλάβει ο Π. Ανδριόπουλος…

Στάθης Θεοδωρακόπουλος: «Αν δεν έχεις εμπειρία…»

Ο πρώην δήμαρχος Αιγιάλειας Στάθης Θεοδωρακόπουλος στάθηκε στην πολιτική εμπειρία του δημάρχου: «Από την ώρα που έφυγε ο αρχηγός, ο ηγέτης της ομάδας, είναι δύσκολο πράγμα να κρατηθεί μία ομάδα εάν αυτός που θα τον διαδεχθεί δεν μπορεί να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις, τους χαρακτήρες και τους τύπους των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το να κυβερνήσεις αν δεν έχεις γνώση και εμπειρία.

Ο δήμαρχος, ο Τάκης Ανδριόπουλος, είναι εξαιρετικός άνθρωπος σαν χαρακτήρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικός και σαν δήμαρχος. Από εκεί και πέρα, τα στελέχη της δημοτικής αρχής έπρεπε να το είχαν προβλέψει αυτό: όταν εκλέγεις έναν που θα αντικαταστήσει έναν προηγούμενο δήμαρχο, πρέπει αυτός να μπορεί να συνεχίσει το έργο του και όλα αυτά τα οποία αποτελούσαν το ατού του δημάρχου που έφυγε. Αυτά, βεβαίως, συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες συνήθως. Είτε κάποια μέλη να φεύγουν ή να παραμένουν και να κάνουν πόλεμο εκ των έσω. Δεν γνωρίζω ποια ήταν τα κίνητρα που έκαναν τους τρεις αντιδημάρχους να διαφοροποιηθούν. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν δίκιο, δεν το αποκλείω. Υπάρχει φυσικά και η συνηθισμένη περίπτωση να φτιάχνονται ομάδες και η μία να προσπαθεί να κατασπαράξει την άλλη. Χρειάζεται πλέον πυγμή, προσοχή και κυρίως χρειάζεται ν’ ακούς. Ειδικά όταν δεν έχεις την εμπειρία, πρέπει να μάθεις ν’ ακούς.

Το πολύ ανησυχητικό για μένα είναι ότι κινδυνεύει για μία ακόμα φορά να μην ολοκληρωθεί ο βιολογικός, ένα έργο 85 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ιδρώσαμε να το φτιάξουμε, να το πάμε σε πέντε διαφορετικά δικαστήρια για να το κατοχυρώσουμε. Ηταν φαινόμενο ότι επί των ημερών μου το έργο μέσα σε 3,5 χρόνια τελείωσε. Και έμεναν τα τελευταία 23 εκατομμύρια, από τα 86, για τα δίκτυα, για να συνδεθούν όλα τα αποχετευτικά. Αρχικά έγινε η αναβάθμιση του βιολογικού και μετά η κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού μαζί με τα αντλιοστάσια. Ο αγωγός από Λαμπίρι μέχρι Αιγείρα ήταν έτοιμος και απέμεναν τα δίκτυα, προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων. Ηρθε στο Αίγιο αρχές του 2014 ο Νίκος Μαμαλούγκας, υπεύθυνος του ΕΣΠΑ Ελλάδας για τις χρηματοδοτήσεις και έμεινε εμβρόντητος όταν είδε ότι το έργο στην Αιγιάλεια είχε ολοκληρωθεί. Με συνεχάρη γιατί, όπως μου είπε, ήμουν ο μοναδικός δήμαρχος στην Ελλάδα που πήρε έργο και το τελείωσε αμέσως. Κι επειδή τον έβγαλα ασπροπρόσωπο, όπως μου είπε, έδωσε έξτρα 10 εκατομμύρια και τα έκανε 33 για τη δημοπράτηση των δικτύων, ώστε να γινόταν η σύνδεση όλων των περιοχών με τον βιολογικό.

Στις εκλογές του Μαΐου το 2014 έχασα. Αλλά είπα στον εργολάβο ότι “εγώ έχασα, δεν έχασε ο Δήμος” και να προχωρήσουν κανονικά. Από τότε, λοιπόν, ούτε επί δημαρχίας Παναγόπουλου έγινε το έργο, ούτε επί δημαρχίας Καλογερόπουλου, αλλά ούτε και τώρα. Πάλι μπλοκαρίστηκε. Επί 12 ολόκληρα χρόνια δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν το έργο. Είναι να τρελαίνεσαι… Και βλέπω τώρα πάλι τα ίδια και με αυτόν τον δήμαρχο. Το έργο δεν προχωράει. Και αντ’ αυτού, επί έξι και πλέον χρόνια με δήμαρχο τον Καλογερόπουλο, το μόνο που προχωρούσε ήταν οι πλακοστρώσεις δρόμων και πεζοδρομίων με μάρμαρα και πλακάκια. Και συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και ο νέος δήμαρχος. Μόνο αυτό γίνεται. Με αμφίβολα αποτελέσματα, όμως, γιατί με τις πεζοδρομήσεις κατάφεραν να προκαλέσουν ασφυξία στο κέντρο του Αιγίου. Ο δρόμος φοβάμαι πως θα είναι πολύ δύσκολος μέχρι το 2028. Εάν, μάλιστα, η δημοτική αρχή χάσει και την αριθμητική πλειοψηφία, τότε ανησυχώ πως πάμε για τραγελαφικές καταστάσεις».

Γιώργος Περπής: «Ο καριερισμός…»

Ο τέως δήμαρχος Αιγίου Γιώργος Περπής ήταν καταπέλτης στις κρίσεις του για τα μέλη της δημοτικής αρχής: «Δεν εξέπληξε κανέναν η διάσπαση της ομάδας της πλειοψηφίας στον δήμο. Αυτή η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη και κυρίως έχει να κάνει με το πώς συγκροτείται μία ομάδα για να πάρει τις εκλογές. Καμιά ιδεολογική συνάφεια, έλλειψη στρατηγικού στόχου πού οδηγούμε τον δήμο, ανυπαρξία γνώσης της δημοτικής προϊστορίας και έλλειψη σεβασμού των δημοτικών κεκτημένων. Οταν αυτά τα ελάχιστα δεν υπήρξαν στα ψηφοδέλτια του εκλιπόντος δημάρχου Καλογερόπουλου. Το μόνο που τους ένωνε, πλειοψηφικά, ήταν ο καριερισμός, η θεσιθηρία, ο παραγοντισμός και η νομή της εξουσίας.

Τα ίδια και χειρότερα συνέβησαν και στην προηγούμενη δημοτική ομάδα του 2019-2023, οπότε υπήρχε ήδη δείγμα γραφής που δεν μπόρεσαν οι επίγονοι του εκλιπόντος να υπερκεράσουν. Υπάρχουν βέβαια και νύξεις από τους αποχωρήσαντες-διαγραφέντες περί διαχειριστικής αδιαφάνειας και μη νόμιμες παρεμβάσεις στις εργολαβίες, τα οποία για να έχουν αξία πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και στη δικαιοσύνη. Εν τέλει, για ακόμα μία φορά η Αιγιάλεια υποβαθμίζεται και “φτωχαίνει” από τις ιδιοτροπίες και εμμονές των εκλεκτών της και ουδεμία ικμάδα φωτός φαίνεται για το μέλλον. Δεν μιλάω για ιδεολογική και αυτοδιοικητική συγκρότηση, γιατί θα ήταν αφέλεια, αφού τα πρότυπα των περισσοτέρων είναι τα τεκταινόμενα στην άθλια κεντρική πολιτική σκηνή».

Θανάσης Παναγόπουλος: «Ελλείψει αρχηγού…»

Ο πρώην δήμαρχος Αιγιάλειας Θανάσης Παναγόπουλος μίλησε με σκληρές φράσεις για τους δημοτικούς άρχοντες: «Είναι γεγονός ότι αντίστοιχα φαινόμενα μ’ αυτά που συμβαίνουν τώρα, έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες εποχές. Πλην όμως θεωρώ ότι τον τελευταίο καιρό αυτά που συμβαίνουν έχουν λάβει εξωπραγματικές διαστάσεις. Και τούτο οφείλεται, κατά την γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει πλέον στη δημοτική αρχή αρχηγός ανάλογου κύρους και εμπειρίας που θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτές τις καταστάσεις, με αποτέλεσμα να επικρατούν οι ίντριγκες.

Υπενθυμίζω πως ο νέος δήμαρχος δεν προέρχεται από λαϊκή ετυμηγορία, αλλά επιλέχθηκε από συγκεκριμένη ομάδα που ήθελε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς οδηγούν την πόλη κάθε μέρα στο χειρότερο, αφού μοιάζουν να κυριαρχούν οι επιδιώξεις τους, οι πολιτικές, για το μέλλον παρά το συμφέρον του ίδιου του τόπου. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα έπρεπε.

Το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί μέχρι τις εκλογές είναι μεγάλο. Εχουμε φτάσει περίπου στο μέσον της θητείας. Αν, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει από τώρα τέτοια φαινόμενα, φανταστείτε στο τέλος τι θα επικρατήσει.

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, τη λύση μπορούν να τη δώσουν μόνο οι ίδιοι. Να συνετιστούν, να μην σκέφτονται μόνο το πολιτικό όφελος, ή ακόμα και το οικονομικό, και να καταλάβουν ότι είναι εκεί για να διοικούν έναν Δήμο ο οποίος απαριθμεί 50.000 κόσμο και δεν βλέπει να του προσφέρονται οι ανάλογες υπηρεσίες».

