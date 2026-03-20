Αίγινα: Έκλεισε η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης

Πώς και πού θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς

Αίγινα: Έκλεισε η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης
20 Μαρ. 2026 18:01
Pelop News

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι η οριστική λύση της σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) Αίγινας «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ» προχώρησε έπειτα από αίτημα της ίδιας της μονάδας.

Όπως λέει στην ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ, στις 31 Δεκεμβρίου του 2025 ο νόμιμος εκπρόσωπος υπέβαλε αίτημα διακοπής της σύμβασης που είχε γίνει στις 30 Ιουλίου 2020 και είχε διάρκεια έως τις 29 Ιουλίου του 2026. Η λύση της σύμβασης υπογράφηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 16 Ιανουαρίου 2026, με πρόβλεψη για δίμηνη μεταβατική περίοδο εξυπηρέτησης των ασθενών έως τις 20 Μαρτίου 2026, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους σε άλλες μονάδες αιμοκάθαρσης. Τα οικονομικά προβλήματα που επικαλέστηκε η μονάδα αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Ιουνίου 2020, κατά την οποία δεν υπήρχε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν διέθετε την απαιτούμενη βεβαίωση καλής λειτουργίας.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 16/03/2026 στα γραφεία της Διοίκησης, με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους της ΜΧΑ και υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού, κατά την οποία συζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης υποβολής αίτησης, συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί εκ νέου σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ, το νεφρολογικό κέντρο διατύπωσε αρνητική πρόθεση, όπως έχει αναφέρει στην επιστολή του στις 18/3/2026.

Ως εκ τούτου, ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε τόσο όλους τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς όσο και την αρμόδια Υ.Π.Ε. σχετικά με τη διακοπή της σύμβασης με το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού.

Για τους παραπάνω λόγους, η εξυπηρέτηση των αιμοκαθαρόμενων ασθενών θα παρέχεται πλέον από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων που λειτουργούν Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.), καθώς και από τα Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. Το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης των δικαιούχων περίθαλψης σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μονάδες βρίσκονται στο Δήμο του Πειραιά.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ενδεικτικά αναφέρονται το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο») ή σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού της περιοχής αρμοδιότητας ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Πειραιά, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού www.eopyy.gov.gr στην ενότητα ΠΟΛΙΤΕΣ, υπο-ενότητα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ.

Εναλλακτικά κι εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες ιατρικές ενδείξεις, μπορούν να μεταβούν σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης που γίνεται κατ’ οίκον, η οποία επίσης αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, υπό την καθοδήγηση των ιατρών της εξειδικευμένης μονάδας περιτοναϊκής κάθαρσης του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», η οποία παρέχει φροντίδα, εκπαίδευση ασθενών και τακτική παρακολούθηση για τη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ