Αίγινα: Ένα νησί γεμάτο «θησαυρούς»

Η σημερινή μας επιλογή είναι το νησί της Αίγινας αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς και ακόμα κι αν έχετε ένα διήμερο στη διάθεσή σας, αποτελεί μια ωραιότατη απόδραση, ιδίως τώρα που μπαίνει η άνοιξη.

Εκτός από τα όμορφα αρχοντικά της, τη θάλασσα, τα περιποιημένα χωριά της και την ιστορία, η Αίγινα είναι γνωστή και για την παραγωγή φιστικιών καθώς η ποικιλία που καλλιεργείται στο νησί θεωρείται από τις καλύτερες. Το 1994 μάλιστα, το φιστίκι Αιγίνης εντάχθηκε στη λίστα των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε αυτό το όμορφο νησί, σημειώστε τα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε πριν μπείτε στο πλοίο του γυρισμού.

Στην καρδιά της πόλης της Αίγινας, όσο κάνετε τις βόλτες στα στενά, μπορείτε να θαυμάσετε τα νεοκλασικά αρχοντικά της αλλά και τα ιστορικά κτίρια, όπως το Κυβερνείο, το κτίριο από όπου ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, ο Ιωάννης Καποδίστριας διοικούσε τη χώρα, πριν η πρωτεύουσα μεταφερθεί στο Ναύπλιο. Μέρος του αποτελούσε επίσης και την κατοικία του Καποδίστρια και σήμερα στον πρώτο όροφο στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αίγινας.

Δίπλα στη Μητρόπολη της Αίγινας βρίσκεται και το Εϋνάρδειο εκπαιδευτικό ίδρυμα ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ίδρυσε το Καποδίστριας. Ο Κυβερνήτης υπήρξε υπέρμαχος της παιδείας καθώς θεωρούσε ότι διαμορφώνει το ήθος και τον χαρακτήρα του ανθρώπου και ενισχύει το εθνικό φρόνημα.

Πολύ κοντά στον ναό του Αγίου Νικολάου υπάρχει και ένας επιβλητικός ενετικός πύργος του 17ου αι. Πήρε το όνομά του από τον βουλευτή και μέλος της Φιλικής Εταιρείας Σπυρίδωνα Μάρκελλο, ο οποίος τον ανακαίνισε στις αρχές του 19ου αι. χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει τις χαρακτηριστικές πολεμίστρες του. Αριστερά του λιμανιού θα βρείτε τον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και το αρχαιολογικό μουσείο της Αίγινας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας πήρε το όνομά του από Βενετσιάνους ναυτικούς που για σημάδι προσανατολισμού είχαν τις κολόνες του ναού του Απόλλωνα που υπάρχει στον χώρο. Ο ναός ήταν δωρικός περίπτερος του 6ου αι. π.Χ. και ήταν πολύ δημοφιλής κατά τα τέλη του 6ου με αρχές του 5ου αι. π.Χ.

