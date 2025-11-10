Αίγιο: 13χρονος πήγε στο γήπεδο με... «πεταλούδα»

Μια εκπαιδευτική μεταλλική πεταλούδα, βρέθηκε στην κατοχή 13χρονου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας κατά την είσοδό του σε αθλητικό χώρο, στο Αίγιο, όπου διεξαγόταν ποδοσφαιρικός αγώνας.

Ο ανήλικος σε βάρος του οποίου σχήματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και αθλητισμού εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 9/11/2025, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



