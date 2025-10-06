Αίγιο: 17χρονος πιάστηκε με κάνναβη – Συνελήφθη και η μητέρα του

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αίγιο, μετά από στοχευμένο έλεγχο.

06 Οκτ. 2025 13:54
Pelop News

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της μικτής περιπολίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σε έναν 17χρονο στο Αίγιο, το απόγευμα της Κυριακής, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του νεαρού δύο συσκευασίες με 100 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ενισχύοντας τις ενδείξεις για εμπλοκή του 17χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ανήλικος και η μητέρα του οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
