Αίγιο: 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται για επίθεση σε 17χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στο Αίγιο, όπου 18χρονος και 15χρονος κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 17χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα και απειλώντας τον. Το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας σχημάτισε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 18χρονου και ενός 15χρονου, για τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών, της απειλής και της εξύβρισης.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα ενός 17χρονου, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου 2025, στο Αίγιο. Όπως ανέφερε, οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον γιο της, γρονθοκοπώντας τον και χτυπώντας τον με κλωτσιές σε όλο το σώμα, προκαλώντας του εμφανείς σωματικές βλάβες. Παράλληλα τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε συνοδεία της μητέρας του στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανήλικων κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου.

