Αίγιο: Άνοιξε πυρ από σπίτι σε βάρος τριών νεαρών – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος πυροβόλησε εναντίον τριών νεαρών που κινούνταν πεζοί στην οδό Φιλοποίμενος, τραυματίζοντάς τους και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από παράθυρο κατοικίας, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού και των κινήτρων πίσω από την ένοπλη επίθεση.

