Αίγιο: Απόφαση αποφυλάκισης για τον 46χρονο που είχε πυροβολήσει ανήλικους

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 46χρονου που είχε πυροβολήσει ανηλίκους στο Αίγιο, καθώς αποφυλακίζεται αφού το το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτή την σχετική αίτηση.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε από Δικαστικό Συμβούλιο η άρση της προσωρινής κράτησης του, αφού είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ανηλίκων, στο περιστατικό της 20ής Φεβρουαρίου 2026.

Ο 46χρονος άνδρας είχε παρουσιαστεί ενώπιον του Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη και σήμερα (5/5/2026), εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε η απόφαση αποφυλάκισης του με συγκεκριμένους όρους.

Θυμίζουμε ότι είχε είχε συλληφθεί γιατί πυροβόλησε προς το μέρος τεσσάρων ανήλικων αγοριών στη Φιλοποίμενος στο Αίγιο το βράδυ την Παρασκευή 20η Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».

Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου». Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του κατηγορούμενου και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.

