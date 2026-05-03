Αίγιο: Μπήκε σε αποθήκη και με ριφιφί πέρασε σε καταστήματα – Λεία 23.000 ευρώ

Σημαντική υπόθεση κλοπής εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στην Αιγιαλεία, με τη λεία να περιλαμβάνει ηλεκτρικά είδη, κοσμήματα και εργαλεία συνολικής αξίας 23.000 ευρώ.

03 Μάι. 2026 13:20
Pelop News

Σχηματισμός δικογραφίας για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλεία, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026, στο Αίγιο, ο δράστης φέρεται να παραβίασε αποθήκη, ενώ προχώρησε και σε διάνοιξη οπής σε τοίχο δύο καταστημάτων.

Από τους χώρους αυτούς αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων, σύμφωνα με την παθούσα, να ανέρχεται στις 23.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του κατηγορούμενου ταυτοποιήθηκαν μετά από συστηματική αστυνομική έρευνα, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

