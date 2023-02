Αίγιο – Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»: «Χτύπος στην Καλύβα» και «Η Αυτοκρατορία του Φωτός» στο νέο πρόγραμμα προβολών

Το νέο του πρόγραμμα προβολών ανακοίνωσε ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων», το οποίο ξεκινάει από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.

-Η ταινία «Η Αυτοκρατορία του Φωτός» είναι μια δυνατή και συγκλονιστική ιστορία για την ανθρώπινη επαφή και τη μαγεία του κινηματογράφου. Μια συναισθηματική ωδή στη μουσική και το σινεμά, μία προσωπική ταινία που επαναφέρει “τα χρυσά χρόνια” του παρελθόντος, χωρίς ωστόσο να αγνοεί τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Σαμ Μέντες γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, η οποία εστιάζει στην αστείρευτη ενέργεια του τέλους της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της δεκαετίας του ’80, μιας περιόδου με έντονη πολιτική αναταραχή αλλά και δημιουργική άνθιση της βρετανικής μουσικής και κουλτούρας.

-Το πολυαναμενόμενο αγωνιώδες νέο θρίλερ «Χτύπος στην Καλύβα» από τον άρχοντα τον ανατροπών Μ. Νάιτ Σιάμαλαν («Η Έκτη Αίσθηση», «Ο Άφθαρτος», «Σκοτεινό Χωριό», «Διχασμένος»), βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Cabin at the End of the World» (2018) του Paul Tremblay.

Απ’ όλα τα εξαιρετικά επιτεύγματα στην καριέρα του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν σαν οραματιστή κινηματογραφιστή, το κυριότερο είναι ίσως ότι οι ταινίες του παραμένουν αινιγματικές, απρόβλεπτες και αναπάντεχες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέποντας μία νέα ταινία του Σιάμαλαν, δεν ξέρεις τι σε περιμένει.

-Η ταινία «Έκπτωτος», που μας προτείνει η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, είναι ένα καθαρόαιμο πολιτικό θρίλερ για την πολιτική κρίση στην Ισπανία, βραβευμένο με 7 Βραβεία Γκόγια, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ και Β’ Ανδρικής Ερμηνείας.

Ακόμη κι αν δεν βλέπουμε την φράση «βασισμένο σε αληθινά γεγονότα», το φιλμ μοιάζει να αποτυπώνει με χειρουργική ακρίβεια πολιτικές ιστορίες τρόμου που θα μπορούσαν να είναι βγαλμένες από την πραγματικότητα όχι μόνο της Ισπανίας μα και πολλών άλλων χωρών γύρω μας, θυμίζοντας ένα πολιτικό θρίλερ της δεκαετίας του ’70 αλλά ξεκάθαρα συντονισμένο όμως στο εδώ και το τώρα.

Πρόγραμμα προβολών

Tην Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

19:00: Η Αυτοκρατορία του Φωτός

21:30: Χτύπος στην Καλύβα

To Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

21:30: Χτύπος στην Καλύβα

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

19:00: Η Αυτοκρατορία του Φωτός

21:30: Χτύπος στην Καλύβα

Tην Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

19:30: Χτύπος στην Καλύβα

21:30: Ο Έκπτωτος (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)

Tην Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

19:30: Χτύπος στην Καλύβα

21:30: Η Αυτοκρατορία του Φωτός

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Χτύπος στην Καλύβα

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δυο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου. Με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν. Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Ολντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Αμπι Κουιν, Ρούπερτ Γκριντ. Διάρκεια: 100 λεπτά.

Η Αυτοκρατορία του Φωτός

Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s,η Hilary (Olivia Colman), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Stephen (Micheal Ward), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας.

Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες. Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Μάικλ Γουορντ, Τόμπι Τζόουνς, Κόλιν Φερθ. Διάρκεια: 115 λεπτά.

Ο Έκπτωτος

Ο Μανουέλ, ένας διεφθαρμένος τοπικός γραμματέας ενός κόμματος σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, βλέπει την τέλεια ζωή του να απειλείται όταν τα μέσα αποκαλύπτουν ένα μεγάλο σκάνδαλο που εμπλέκει τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του, Πάκο.

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Σορογκόγιεν. Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μόνικα Λόπεζ, Γιοσέπ Μαρία Που. Διάρκεια: 132 λεπτά.