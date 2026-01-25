Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα

Με βαθιά θλίψη η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε την κοίμηση του Πρεσβυτέρου Αλεξίου Κατσίκα, Εφημερίου του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Κούμαρη Αιγίου, σε ηλικία 64 ετών.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Μετά πολλής θλίψεως η τοπική μας Εκκλησία πληροφορεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι σήμερα 25η Ιανουαρίου εξεδήμησε εις Κύριον, σε ηλικία 64 ετών, ο Πρεσβύτερος Αλέξιος Κατσίκας, Εφημέριος του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Κούμαρη Αιγίου.

Ο μακαριστός π. Αλέξιος γεννήθηκε το 1962 στο Αίγιο. Ήταν έγγαμος Κληρικός και πατέρας τριών τέκνων. Χειροτονήθηκε Διάκονος την 14η Νοεμβρίου 2004 και Πρεσβύτερος την 2α Ιανουαρίου 2005, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου. Διακρίθηκε για την ταπεινή ιερατική διακονία του στην Ενορία του Τιμίου Προδρόμου Κούμαρη Αιγίου. Τον αείμνηστο χαρακτήριζε έντονα η βαθύτατη πίστη του στον Θεό και η αφοσίωσή του προς την Αγία μας Εκκλησία.

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Αλεξίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Κούμαρη Αιγίου, την Τρίτη 27η Ιανουαρίου και ώρα 15:30.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, και οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας εκφράζουν τις θερμές συλλυπητήριες ευχές τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος Κληρικού και δέονται ολοθύμως προς τον Κύριο να αναπαύσει τη μακαρία ψυχή του, καθιστώντας τον άξιο λειτουργό του Ουρανίου Θυσιαστηρίου.

